Lärmdebatte um Piraten Open Air: Offener Brief von Regisseur Kernen 

Grevesmühlen

Die Auseinandersetzung zwischen den Verantwortlichen des Piraten-Open-Air in Grevesmühlen und den Behörden des Landkreises in Sachen Lärmschutz und fehlender Genehmigungen nimmt weiter an Fahrt auf. Neben einer Onlinepetition für den Erhalt des Theaters, die jetzt gestartet wurde, hat sich auch Regisseur und Hauptdarsteller Benjamin Kernen zu Wort gemeldet. Der Schweizer, der inzwischen in Wismar lebt, hat einen offenen Brief in den sozialen Netzwerken veröffentlicht, den er direkt an Nordwestmecklenburgs Landrat Tino Schomann richtet. Darin kritisiert er die Auflagen, die das Theater derzeit erfüllen muss, und drückt seine Angst um seinen Arbeitsplatz aus.

Schauspieler fürchten um ihren Arbeitsplatz

Corona habe viele Schauspieler in den vergangenen Monate bereits hart getroffen. „Da viele freischaffende Künstler kein Arbeitslosengeld beziehen können und auch keine Betriebskosten haben, so dass sie Corona-Hilfen beziehen könnten, sind viele unverschuldet in ALG II abgerutscht“, so der 49-Jährige. „Sich da rauszuarbeiten, dauert für viele von uns Jahre, weil die Kulturlandschaft durch die Krise enorm gelitten hat. Ich persönlich habe absolut kein Erspartes mehr und habe alle Wertgegenstände verkaufen müssen.“ Sein Aufruf an Landrat Schomann: „Ich bitte Sie höflich, Herr Schomann, seien Sie nicht nur Politiker, seien Sie Mensch, seien Sie verständig, seien Sie Bürger.“ Der Aufruf wurde bereits 228 Mal geteilt und zahlreich kommentiert.

Gespräche zwischen Landkreis und Theater geplant

Nach OZ-Informationen wird es in dieser Woche noch Gespräche zwischen Theater und dem Landkreis geben. Tino Schomann hatte bereits vor Wochen versichert, dass er den Erhalt des Piraten-Open-Air in Grevesmühlen unterstützen werde. Allerdings wies er auch darauf hin, dass es derzeit vor allem darum gehe, die Auflagen des Verwaltungsgerichtes umzusetzen und die gesetzlichen Rahmenbedingungen einzuhalten. Die drei Familien, die den Rechtsstreit um die Geräusche des Theaters ausgelöst haben, und von einem Anwalt vertreten werden, wollen sich dazu nicht mehr öffentlich äußern. Hintergrund ist die massive Kritik, die ihnen entgegenschlägt. Nur soviel: Sie seien durchaus gesprächsbereit gewesen, jedoch seien Zusagen nicht eingehalten worden. Deshalb sei der Rechtsweg am Ende die einzige Möglichkeit gewesen.

Von Michael Prochnow