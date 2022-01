Land unter bei Dassow: Stepenitzniederung überflutet

Dassow

Über die Ufer getreten ist am Freitagnachmittag die Stepenitz am Stadtrand von Dassow. Sie überflutete nahe dem alten Speicher eine Niederung. Schäden gab es nicht.

Ursache des Hochwassers: Starker Wind aus nördlichen Richtung drückt das Wasser der Ostsee bis in den Dassower See und die Stepenitz. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie kündigte mehr als einen Meter über den normalen Stand an.

Für Dassow ist das kein Problem. Seit 2002 hat die Stadt einen eigenen Deich und eine Spundwand, die vor dem Wasser des Dassower Sees und der Stepenitz schützen. Der Deich musste 2013 und 2014 erhöht werden. Er war auf moorigem Untergrund abgesackt.

Von Jürgen Lenz