Landesmeisterschaft im Crosslauf: Grevesmühlener Leichtathletinnen erfolgreich 

Grevesmühlen/Laage

Der Sportverein Blau-Weiß Grevesmühlen war am vergangenen Wochenende mit zwei Sportlerinnen bei der diesjährigen Landesmeisterschaft im Crosslauf vertreten.

Mila Heinen und Charlotte Grötsch starteten in der Altersklasse W9. Petrus meinte es gut mit den Teilnehmern, denn der Crosslauf fand bei gutem herbstlichen Laufwetter statt.

„Die Wettkampfstrecke im Stadtwald der kleinen Recknitzstadt war dabei in einem hervorragenden Zustand. Die zusätzlich eingebauten Hindernisse lösten bei den Sportlern Begeisterung und Respekt aus“, sagt Trainer Ingo Heinen. So mussten die Crossläufer mehrere Baumstämme überqueren.

Charlotte und Mila starteten verhalten in die 0,5 Kilometer lange Crosstrecke, konnten sich aber gut nach vorne laufen. Am Ende wurde Charlotte nach 1,55 Minuten mit dem achten Platz belohnt. Mila kam zwei Sekunden später ins Ziel und holte sich den neunten Platz. In der Altersklasse waren 20 Teilnehmerinnen am Start.

Von Ingo Heinen