​Landkreis startet mobile Impfangebote in Nordwestmecklenburg

Grevesmühlen

Ergänzend zu den Impfmöglichkeiten in Impfzentren und bei Hausärzten beginnt der Landkreis Nordwestmecklenburg mit Unterstützung der Bundeswehr, punktuelle Impfangebote mit mobilen Teams in den Amtsbereichen des Landkreises zu machen. Die Termine sind so geplant, dass zunächst Erstimpfungen in den Amtsbereichen durchgeführt werden und genau vier Wochen später im selben Amtsbereich jeweils ein Termin für die Zweitimpfung auf dieselbe Art angeboten wird.

Jeweils in der Zeit von 13 bis 18 Uhr können Personen ohne vorherige Anmeldung eine Impfung erhalten. 72 Impfdosen des Biontech-Pfizer-Impfstoffes stehen dafür pro Tag zur Verfügung. Der Impfstoff ist ab einem Alter von 12 Jahren zugelassen. Die Entscheidung, ob geimpft wird, trifft jedoch schlussendlich der impfende Arzt oder die impfende Ärztin. Jugendliche unter 16 Jahren müssen zwecks Einverständnis von einem Sorgeberechtigten begleitet werden.

Mitzubringen sind der Impfausweis (sofern vorhanden) und der Personalausweis. Bereits am 21. April hatte der Landkreis das Konzept erprobt und damals in Kirchdorf auf der Insel Poel erfolgreich 132 Impfdosen verabreicht, dann aber zunächst wegen reduzierter Impfstofflieferungen von einer Fortsetzung abgesehen. „Da jetzt ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, können wir das Modell fortsetzen, welches unserer Erfahrung nach besonders von älteren Menschen gern angenommen wird.“, so Mathias Diederich, erster Stellvertreter der Landrätin.

Termine für die mobile Impfung Hier die Liste der Impftermine für die kommenden Wochen: 5. Juli: Amt Schönberger Land, Palmberghalle, Rudolf-Hartmann-Str. 2a, 23923 Schönberg 6. Juli: Amt Neuburg, Sportlerheim Neuburg, Neuendorfer Weg 1a, 23974 Neuburg 7. Juli: Amt Klützer Winkel, Jugendklub Klütz „BAX“, Im Thurow 1, 23948 Klütz 8. Juli: Amt Neukloster-Warin, Stadthalle Neukloster, Alte Gärtnerei, 23992 Neukloster 9. Juli: Amt Rehna, Stadtbibliothek Rehna im „Deutschen Haus“, Gletzower Str. 15, 19217 Rehna 12. Juli: Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, Mehrzweckhalle, Karl-Marx-Straße 12b in Dorf Mecklenburg 13. Juli: Amt Gadebusch, FFW GDB, Agnes-Karll-Str. 46 in 19205 Gadebusch 15. Juli: Amt Lützow-Lübstorf, Theodor-Körner-Haus, Pokrenter Straße 4a, 19209 Lützow 16. Juli: Amt Grevesmühlen-Land, Landhaus Rüting, Schweriner Straße, 23936 Rüting 19. Juli: Amt Schönberger Land, Palmberghalle Rudolf-Hartmann-Str. 2a, 23923 Schönberg 20. Juli: Amt Neuburg, Gemeindezentrum Hornstorf, Hauptstraße 7, 23974 Hornstorf 21. Juli: Amt Klützer Winkel, Jugendklub Klütz „BAX“, Im Thurow 1, 23948 Klütz 22. Juli: Amt Neukloster-Warin, Stadthalle Neukloster, Alte Gärtnerei, 23992 Neukloster 23. Juli: Amt Rehna, Stadtbibliothek Rehna im „Deutschen Haus“, Gletzower Str. 15, 19217 Rehna 26. Juli: Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen Grundschule Bad Kleinen, Schulstraße 13, 23996 Bad Kleinen 27. Juli: Amt Gadebusch, FFW GDB, Agnes-Karll-Str. 46 in 19205 Gadebusch 28. Juli: Insel Poel, Inselmuseum, Möwenweg 4, 23999 Insel Poel, OT Kirchdorf 29. Juli: Amt Lützow-Lübstorf, Gemeindehaus Alt Meteln, Ringstraße 2, 19069 Alt Meteln 30. Juli: Amt Grevesmühlen-Land, Gemeindesaal Mallentin, Grevesmühlener Str. 28, 23936 Stepenitztal, OT Mallentin

Von Malte Behnk