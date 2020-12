Grevesmühlen

Die AfD in Nordwestmecklenburg hat sich neu formiert. Auf dem Kreisparteitag am vergangenen Freitag in der Malzfabrik in Grevesmühlen wurde André Jortzik aus Wismar als neuer Kreisvorsitzender gewählt, der bisherige Vorsitzende des Kreisverbandes, Christoph Grimm aus Damshagen, übernimmt den Stellvertreterposten. Überraschend stellt die AfD, mit acht Sitzen bildet sie eine der stärksten Fraktionen im Kreistag, keinen Kandidaten für die Landratswahl im kommenden Frühjahr auf.

Stattdessen wurden am Freitag die Direktkandidaten für die Landtagswahl gewählt: Jens-Holger Schneider vertritt die AfD im Wahlkreis 10, während Christoph Grimm im Wahlkreis 27 antritt. Im Wahlkreis 28 bewirbt sich Sebastian Beyer für ein direktes Mandat im Schweriner Landtag.

Von Michael Prochnow