Landratswahl 2021 in NWM: Tino Schomann tritt für die CDU an

Grevesmühlen/Dorf Mecklenburg

Am 25. April kommenden Jahres findet in Nordwestmecklenburg die Landratswahl statt. Neben Amtsinhaberin Kerstin Weiss ( SPD) haben drei weitere Kandidaten ihren Hut in den Ring geworfen. Für die Linken tritt der Grevesmühlener Lehrer Jörg Bendiks an, die Piraten haben Timon Wilke (Piraten) aus Wismar aufgestellt. Und die Wählergemeinschaft Ländlicher Raum, Umwelt und Landwirtschaft (LUL) hat Jörg Haase nominiert.

Der 59-Jährige ist ehrenamtlicher Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Pokrent in der Nähe von Lützow und Geschäftsführer eines 1991 gegründeten Pflanzenzuchtbetriebes. Die AfD verzichtet auf einen eigenen Kandidaten, ob sie einen der übrigen Bewerber unterstützt, ist offen.

Mehr Transparenz schaffen

Nun hat auch die CDU Nordwestmecklenburg eine Entscheidung getroffen. Mit großer Mehrheit bestimmten die Parteimitglieder den Landwirtschaftsmeister Tino Schomann (33) zu ihrem Kandidaten für die Landratswahl im April. Seit sieben Jahren ist er Bürgermeister der Gemeinde Blowatz im Amt Neuburg, nun hat er höhere Ziele. „Ich möchte mehr Transparenz für den Bürger in der Kreisverwaltung schaffen“, nennt er eines seiner wichtigsten Anliegen. „Außerdem ist es wichtig, sich gegenüber dem Land mehr durchzusetzen. Zum Beispiel sollte der Landkreis nicht die Kitagebühren zahlen müssen, die das Land den Eltern erlässt“, sagt Schomann. Auch für einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr will er sich einsetzen.

Der 33-Jährige wurde mit 19 Jahren Gemeindewehrführer in Blowatz. „Mit 26 wurde ich zum jüngsten Bürgermeister im Landkreis gewählt, jetzt möchte ich jüngster Landrat werden“, sagt er. Im Wahlkampf will Schomann auch wegen der Corona-Beschränkungen digitale Wege nutzen. Auf seiner Facebook-Seite wird es Livestreams und Podcasts geben.

Erhard Huzel : „Er kann anpacken“

Der Vorsitzende des CDU-Kreisverbands, Erhard Huzel, ist froh über den jungen Landratskandidaten. „Er ist als Bürgermeister inzwischen erfahren in der Kommunalpolitik und hat in seiner Gemeinde mit dem Bau eines Mehrgenerationenzentrums und der Wiederansiedelung eines Arztes viel erreicht“, sagt Huzel. „Er kann anpacken, hat Ideen und ist zukunftsorientiert. Das ist genau das, was man braucht.“

Vize-Landrat kandidiert nicht

Lange Zeit war Mathias Diederich als heißer Kandidat gehandelt worden. Doch der stellvertretende Landrat war über die Fahrerflucht-Affäre gestolpert. Er soll im Juni auf der A 24 einen Verkehrsunfall verursacht haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er eine Autofahrerin rechts überholt und so bedrängt haben, dass sie in die Leitplanke fuhr. Es entstand Sachschaden. Die Staatsanwaltschaft Lübeck hatte daraufhin ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und Diederich den Führerschein vorläufig entzogen. Das Verfahren war vor wenigen Wochen gegen Zahlung einer Auflage von 1500 Euro eingestellt worden. Diederich hatte als Vize-Landrat zwar seine Vorgesetzte über das Verfahren informiert, aber wichtige Details des Verfahrens verschwiegen.

Von Malte Behnk und Michael Prochnow