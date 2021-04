Wismar/Grevesmühlen

Mit einer persönlichen Überraschung beginnt am Montag, 12. April, das Online-OZ-Forum im Vorfeld der Landratswahl in Nordwestmecklenburg, die am 25. April stattfindet. Jeder Bewerber wurde gebeten, einen persönlichen Gegenstand mitzubringen. Was das sein wird, können Sie live im Internet auf der Facebook-Seite der OSTSEE-ZEITUNG oder an dieser Stelle sehen. Das Forum, das aufgrund der Pandemie ohne Zuschauer vor Ort stattfindet, wird aus dem Rathaussaal in Grevesmühlen übertragen.

Hier finden Sie den Livestream. Wenn er Ihnen nicht angezeigt wird, laden Sie die Seite ab 18 Uhr bitte neu.

Amtsinhaberin Kerstin Weiss (SPD) sowie die Herausforderer Jörg Bendiks (Die Linke), Tino Schomann (CDU) und Timon Wilke (Die Piraten) werden sich den Fragen der Moderatoren stellen. Moderiert wird das Forum von Kerstin Schröder und Michael Prochnow, den Leitern der Lokalredaktionen in Wismar und Grevesmühlen.

Von Benjamin Barz