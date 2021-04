Wismar/Grevesmühlen

Am Sonntag, 25. April, wird in Nordwestmecklenburg das Landratsamt neu vergeben. Vier Kandidaten stellen sich zur Wahl: Amtsinhaberin Kerstin Weiss (SPD), Tino Schomann (CDU), Jörg Bendiks (Die Linke) und Timon Wilken (Piratenpartei). Alle hoffen auf die meisten Stimmen von den insgesamt 130 000 wahlberechtigten Nordwestmecklenburgern. Sollte es keinen eindeutigen Sieger geben, gibt es eine Stichwahl am 9. Mai.

Es geht um den wichtigsten Verwaltungsjob im Landkreis für die nächsten sieben Jahre und darum, wer sich künftig um Service- und Dienstleistungsangebote für die Einwohner, um die Angebote in den Kreisschulen und Bauvorhaben kümmern soll. Das Gute ist: Auch die Jugend kann sich beteiligen, ab 16 Jahre darf gewählt werden. Dennoch wird mit einer geringen Wahlbeteiligung gerechnet. Die liegt bundesweit bei Landratswahlen meist um die 30 Prozent. Erschwerend kommt in diesem Jahr die Corona-Pandemie dazu. Sie wird vielleicht den ein oder anderen mehr davon abhalten, in die Wahllokale zu gehen.

Rund 1500 Wahlhelfer dabei

Auch weniger Wahlhelfer stehen in einigen Ämtern zur Verfügung. In Neukloster zum Beispiel gibt es deshalb nur ein Wahllokal – genau wie in Warin. In beiden Städten kann jeweils in der Stadthalle abgestimmt werden. Wismar hat 28 Wahllokale, kreisweit sind es 177 Wahllokale. Sie sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Dort gelten auch die Corona-Regeln: Mindestabstand und Maskenpflicht. Vielerorts sind Einbahnstraßenregelungen vorgesehen. Eigene Kugelschreiber können mitgebracht werden, natürlich gibt es auch welche vor Ort.

Jeder Wähler hat eine Stimme. Rund 1500 Wahlhelfer werden die Stimmzettel entgegennehmen und sie später auszählen. Mit einem Ergebnis wird gegen 20 Uhr gerechnet.

Briefwähler haben schon abgestimmt

Zahlreiche Briefwähler haben bereits ihre Kreuzchen gemacht. Im Amt Neuburg haben 875 von 5194 Stimmberechtigten die Briefwahl-Dokumente beantragt. Das sind rund 17 Prozent. 794 davon haben die Unterlagen bis Freitagmittag ausgefüllt zurückgegeben. Im Amtsbereich Dorf Mecklenburg/Bad Kleinen haben das rund 1200 Wähler getan. Dort wollen 1500 von insgesamt 11 859 Stimmberechtigten per Brief wählen. Im Amtsbereich Neukloster/Warin können 9534 Nordwestmecklenburger den Verwaltungsposten mitbestimmen, davon wollten 1365 per Brief ihre Stimmen abgeben.

Geringes Interesse in Wismar?

Sehr viele Wähler – insgesamt 35 000 – könnten in Wismar über die künftige Politik im Landkreis mitentscheiden. In der Hansestadt sind rund 3400-mal die Briefwahlunterlagen angefordert worden – das sind nur rund zehn Prozent und deutlich weniger als bei der letzten Bürgermeisterwahl. Die Kandidaten befürchten, dass es in der Hansestadt eine noch geringere Wahlbeteiligung geben könnte als in den anderen Amtsbereichen. Denn viele Wismarer wissen anscheinend nicht, dass der Landkreis Nordwestmecklenburg nach der Kreisgebietsreform wichtige Sachen von der Hansestadt übernommen hat, zum Beispiel viele soziale Angelegenheiten, das Gesundheitsamt, den Busverkehr, einige Schulen, das Jobcenter und Ordnungsangelegenheiten, wie das Genehmigen von Veranstaltungen und Demonstrationen.

Dass viele Wismarer das nicht wissen, hat sich unter anderem bei der Hanseschau im September 2020 gezeigt, als dort für die Landratswahl geworben wurde.

Diese Regeln gelten

In Grevesmühlen hat jeder fünfte Wähler die Briefwahlunterlagen beantragt, im Amt Klützer Winkel waren es 1662 Wähler, das entspricht 17,7 Prozent.

Briefwähler müssen den Wahlbrief mit unterschriebenem Wahlschein und verschlossenem Stimmzettelumschlag bis Sonntag spätestens 18 Uhr bei der Gemeindewahlbehörde eingereicht haben. Wer plötzlich krank wird oder in Quarantäne muss, kann den Wahlschein für die Briefwahl sogar noch bis Sonntag, 15 Uhr beantragen. Da die Wahlunterlagen dann nicht mehr per Post verschickt werden können, dürfen sie von einem Vertreter mit Vollmacht abgeholt werden.

Wer seine Wahlbenachrichtigung verlegt oder verloren hat, kann trotzdem an der Wahl teilnehmen. Personalausweis oder Reisepass sollte ins Wahllokal mitgebracht werden. Menschen mit körperlichen Handicaps haben die Möglichkeit, sich von einer Person ihres Vertrauens helfen zu lassen oder im Wahlraum ein Mitglied des Wahlvorstands um Hilfe zu bitten.

