Grevesmühlen/Wismar

Die Landratswahl in Nordwestmecklenburg im kommenden Jahr geht in die spannende Phase. Am 25. April wählen die Einwohner des Landkreises den Landrat

Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss. Quelle: Archiv

Anzeige

beziehungsweise die Landrätin. Neben Amtsinhaberin Kerstin Weiss ( SPD) aus Dassow haben bisher Jörg Bendiks ( Die Linke) aus Grevesmühlen und Timon Wilke (Piraten) aus Wismar ihre Kandidatur bekannt gegeben. Jetzt meldete sich die Wählergemeinschaft Ländlicher Raum, Umwelt und Landwirtschaft (LUL) zu Wort: Sie schicken Jörg Haase ins Rennen. Der 59-Jährige ist ehrenamtlicher Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Pokrent in der Nähe von Lützow und Geschäftsführer eines 1991 gegründeten Pflanzenzuchtbetriebes. Er war viel Jahr Vorsitzender des Kreisbauernverbandes und leitet aktuell den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Entwicklung im ländlichen Raum.

Lesen Sie auch

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Superwahljahr 2021 Unter anderem die CDU-Fraktion in Nordwestmecklenburg hatte eine Verschiebung der Landratswahl auf den September kommenden Jahres beantragt. Das Innenministerium hat das jedoch abgelehnt, damit bleibt es beim 25. April. Hintergrund des Antrags sind die Landtagswahlen im kommenden September. Damit die Nordwestmecklenburg nicht mehrmals zur Wahlurne müssen, hätten die Wahlen zusammen im Spätsommer stattfinden sollen. Denn die Möglichkeit, dass keiner der Kandidaten am 25. April eine absolute Mehrheit erhält, besteht. Das würde eine Stichwahl Anfang Mai bedeuten. Unklar ist noch, ob auch bei der Landratswahl eine reine Briefwahl möglich ist. Auf Landesebene befasst sich der Landtag aufgrund der Pandemie derzeit mit diesem Thema.

Motivation fehlt in der Kreisverwaltung

Dass die Wählergemeinschaft mit ihren 65 organisierten Mitgliedern sich in den Wahlkampf um die Führung in der Kreisverwaltung einschaltet, ist eher unerwartet. „Wir haben uns intensiv mit dem Haushalt auseinandergesetzt. Am Ende sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir handeln müssen. Und irgendwann kam die Sprache auf mich“, beschreibt Jörg Haase seinen Weg zur Nominierung. „Ich denke, es wäre durchaus sinnvoll, wenn jemand aus der Wirtschaft die Kreisverwaltung führt. Natürlich kann man nicht alles 1:1 vergleichen, aber wenn ich sehe, wie viele Stellen unbesetzt sind wie hoch der Stand der Krankschreibung ist, dann muss etwas passieren.“ Aus seiner Sicht sei das Thema Motivation vernachlässigt worden.

Wahlkampf muss er aus eigener Tasche bezahlen

Das Thema Finanzen ist ein Dauerbrenner in Nordwestmecklenburg, in zwei Jahren seien das Eigenkapital und die Rücklagen des Landkreises aufgebraucht, so Haase. Aus seiner Sicht eine gefährliche Entwicklung: „Nun sehe ich so eine Kreisverwaltung auch als Unternehmen und frage mich als Gesellschafter oder Bürger, wie soll ich meiner finanzschwachen Gemeinde, in der ich zum ehrenamtlichen Bürgermeister gewählt wurde, erklären, dass trotz gleichem Kreisumlagesatz schon wieder zwei Millionen Euro mehr insgesamt benötigt werden und traue ich den Zahlen bis 2024, noch wesentlich mehr Kreisumlage benötigt wird.“

Den Wahlkampf für die Landratswahl müssen Jörg Haase und die Wählergemeinschaft aus eigener Tasche bezahlen. Weil sie keine Partei im Rücken haben, die die Kandidatur finanziell unterstützt, konzentriert sich Jörg Haase auf die Sachthemen im Vorfeld der Wahl Ende April. „Wichtig ist mir vor allem, dass es sachlich und fair bleibt im Wahlkampf.“

Mittlerweile vier Kandidaten für die Wahl am 25. April

Jörg Bendiks (29), Lehrer aus Grevesmühlen Quelle: Linke

Mit Jörg Haase hat Landrätin Kerstin Weiss ernsthafte Konkurrenz im Rennen um die Verwaltungsspitze bekommen, denn der Kaufmann mit jahrelanger kommunalpolitischer Erfahrung gilt als kompetent und teamfähig. Einziges Handicap ist der Umstand, dass er keine große Partei hinter sich hat, die den Wahlkampf forciert. Anders im Fall von Jörg Bendiks, der Grundschullehrer aus Grevesmühlen kandidiert für die Linken und ist mit 29 Jahren einer der jüngeren Bewerber. Bislang eher zurückhaltend hat er sich in den vergangenen Wochen im

Timon Wilke will Landrat von Nordwestmecklenburg werden. Der 26-Jährige ist seit zwei Monaten Mitglied der Piraten-Partei. Quelle: Archiv

Kreistag, dem er angehört, mehrfach zu Wort gemeldet.

Den bisher ungewöhnlichsten Kandidaten haben die Piraten aufgestellt. Timon Wilke aus Wismar ist 26 Jahre alt und sagt über sich selbst: „Ich hatte nie viel mit Politik am Hut.“ Erst seit wenigen Wochen ist der Mitglied der Piraten, politische Erfahrung besitzt er nicht, ebenso wenig wie eine abgeschlossene Berufsausbildung.

CDU wartet noch mit der Nominierung

Offen ist derzeit noch, wen die Partei Bündnis 90/Die Grünen ins Rennen schicken. Erst im kommenden Jahr soll die Kandidatur bekannt gegeben werden. Von Seiten der CDU in Nordwestmecklenburg soll noch in diesem Jahr der Kandidat benannt werden. Hinter vorgehaltener Hand wird Mathias Diederich, Erster Beigeordneter von Landrätin Kerstin Weiss, als möglicher Bewerbe gehandelt. Doch der Verwaltungsfachmann hatte in den vergangenen Wochen Ärger mit der Staatsanwaltschaft. Das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Fahrerflucht sei mittlerweile eingestellt worden, so Diederich. Er habe sich nichts zu Schulden kommen lassen. Die AfD hat sich ebenfalls noch nicht geäußert, ob und wen sie gegebenenfalls ins Rennen schicken.

Von Michael Prochnow