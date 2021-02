Vier Kandidaten treten am 25. April zur Landratswahl in Nordwestmecklenburg an. Drei Männer fordern Amtsinhaberin Kerstin Weiss (SPD) heraus. Die spannende Frage im Vorfeld ist allerdings, wie die Entscheidung getroffen wird. Aufgrund der Pandemie könnte es eine reine Briefwahl werden.