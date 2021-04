Wird Landrätin Kerstin Weiss eine zweite Amtsperiode absolvieren? Am 25. April findet in Nordwestmecklenburg die Wahl statt. Im OZ-Forum haben sich am Montag (12.4.) die Kandidaten Kerstin Weiss (SPD), Jörg Bendiks (Die Linke), Tino Schomann (CDU) und Timon Wilke (Piraten) vorgestellt. Hier geht es zu den Videos der Veranstaltung.