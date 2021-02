Landratswahl in Nordwestmecklenburg: Briefwahlunterlagen für alle

Wismar

Wie finden am 25. April die Landratswahlen in Nordwestmecklenburg statt? Im Wahllokal, nur per Briefwahl oder ist beides möglich? Eine endgültige Antwort gibt es immer noch nicht, sondern vermutlich erst bei der nächsten Kreistagssitzung am 17. März. Dann sind es nur noch fünf Wochen bis zur Wahl.

Die Favoriten des Kreistages sind Folgende: Alle stimmberechtigten Wähler bekommen mit der Wahlbenachrichtigung auch Briefwahlunterlagen zugeschickt, ohne dass sie die extra beantragen müssen. So wäre eine reine Briefwahl möglich. Möglich wäre so auch eine Hybridwahl – per Brief und im Wahllokal. Beides soll beim Innenministerium beantragt werden. Beides soll die Wahlbeteiligung erhöhen. Die ist bei Landratswahlen ohnehin niedrig und könnte aus Angst vor Ansteckung mit dem Coronavirus noch weiter sinken.

Briefwahl-Unterlagen im Wahllokal

Bei einer Hybridwahl würde das Prozedere so aussehen: Die Formulare können die Wähler nutzen und ausgefüllt wieder zurückschicken. Oder sie entscheiden sich, lieber ins Wahllokal zu gehen. Dann müssten sie aber ihre nicht ausgefüllten Briefwahlunterlagen mitbringen. „Um zu verhindern, dass manche Menschen zweimal ihre Stimme abgegeben – einmal per Brief und dann noch im Wahllokal“, erklärt Horst Krumpen von der Fraktion Die Linke. Die hat am Mittwochabend in der Kreistagssitzung den Antrag gestellt, dass in Corona-Zeiten alle Wähler die Briefwahlunterlagen bekommen. Denn die Corona-Lage verändert sich täglich. Deshalb sollte auch eine reine Briefwahl denkbar sein, findet der Kreistag.

Die Chancen, dass das Innenministerium doch noch eine reine Briefwahl bewilligt, sehen aktuell nicht gut aus. Sicher scheint im Moment allerdings, dass nicht genügend Wahlhelfer gefunden werden, die sich den ganzen Tag lang in die Wahllokale setzen und anschließend noch die Stimmen auszählen wollen. Wie Kreiswahlleiter Yann-Christoph Collin berichtet, wird im Moment davon ausgegangen, dass die Bereitschaft von Wahlhelfern im Vergleich zu vergangenen Wahlen tendenziell sinken wird. „Erste nicht repräsentative Rückmeldungen aus den Gemeindewahlleitungen bestätigen diese Annahme. Gemeinsam mit den Gemeindewahlleitungen werden wir daher nach Mitteln und Wegen suchen, um für eine freiwillige Mitarbeit in diesen wichtigen Gremien zu werben.“

Eine rechtlich mögliche Alternative wäre, Wähler, die zuerst kommen, dazu zu verpflichten. Das möchten die Kreistagsmitglieder aber nicht. „Deshalb werden wahrscheinlich die Wahllokale reduziert“, vermutet Horst Krumpen.

Wahlplakate eher aufhängen

Weil wegen der Corona-Pandemie kein klassischer Wahlkampf für die vier Bewerber möglich ist, soll zudem auf Antrag der CDU an die Kommunen im Kreis appelliert werden, dass die Wahlplakate viel früher als bisher angebracht werden können. Normalerweise darf diese Werbung erst sechs Wochen vor der Abstimmung starten. Eine allgemeine Anordnung, den Zeitraum zu verlängern, ist aber nicht möglich, weil Kommunen die Plakatierung teilweise per Satzung geregelt haben und die dafür eventuell geändert werden müsste.

Durch den Corona-Lockdown ist es für die Herausforderer von Landrätin Kerstin Weiss (SPD) – den Christdemokraten Tino Schomann, Jörg Bendiks (Die Linke) und Timon Wilke (Piratenpartei) – schwierig, sich bei den Wählern bekannt zu machen. Viele Parteien rechnen mit einer geringen Wahlbeteiligung, was sie bedauern. Denn: Der Gewinner lenkt die Geschicke des Kreises sieben Jahre lang. „Deshalb sollten viele Menschen dafür ihre Stimme abgeben“, sagt Kreistagsmitglied Simone Oldenburg (Die Linke).

Mehr Kosten durch Briefwahl

Die Kreiswahlleitung rechnet mit zusätzlichen Kosten zwischen 5000 bis 10 000 Euro, wenn an alle Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen versandt werden müssten – hauptsächlich durch den Druck der Dokumente. Die Ausschreibung des Druckauftrags ist noch nicht abgeschlossen. Die Portokosten würden nur gering steigen, da die Briefwahlunterlagen an Stelle der Wahlbenachrichtigungskarten versandt werden würden.

Eine Verschiebung der Wahl ist auch noch möglich – wenn der Inzidenzwert bei den Corona-Infektionen deutlich steigt. Erreicht er am 13. März die 150, kann die Wahl auf einen späteren Termin verlegt werden.

