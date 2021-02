Wismar

Kerstin Weiss ist in Dassow zu Hause. Dort verbringt sie auch am liebsten ihre freie Zeit. Viel hat sie davon allerdings nicht. Getreu ihrem Motto „Eine Landrätin ist immer im Dienst“ arbeitet die 55-Jährige meist zwölf Stunden am Tag und oft auch an den Wochenenden. Umso wichtiger ist es ihr, den Frühstückskaffee in Ruhe zu genießen. Dann atmet sie noch einmal durch, bevor ihr Alltag mit zahlreichen Telefonaten, E-Mails und Besprechungen beginnt.

Seit Juli 2014 steht Kerstin Weiss an der Spitze der Kreisverwaltung. Sie ist überwiegend zufrieden mit dem, was sie zusammen mit ihren Mitarbeitern erreicht hat. Doch verschnaufen kann und möchte sie nicht: Mit der Corona-Pandemie hat eins ihrer Lieblingsprojekte – die Wirtschaftsförderung – einen herben Rückschlag erlitten. „Es tut weh, zu sehen, wie die Menschen und Unternehmen unter der Krise leiden, vielen geht langsam die Puste aus“, bedauert sie. Bis zum März vergangenen Jahres hätte das noch ganz anders ausgesehen. „Die Wirtschaft in Nordwestmecklenburg florierte, die Arbeitslosigkeit war gering.“ Das sei auch der Wirtschaftsförderungsgesellschaft zu verdanken gewesen, betont die Landrätin.

Hilfe auch bei Einzelfällen

Dafür, dass die Institution wiederbelebt wurde, hat sie sich eingesetzt, damit diese sich um Neuansiedlungen, Bestandspflege, Fachkräftegewinnung und das regionale Marketing kümmert. „Das war eine Erfolgsgeschichte“, sagt sie stolz. Doch dann legt im März 2020 das Coronavirus alles lahm – auch die Wirtschaft in Nordwestmecklenburg. Und jetzt, ein Jahr später, sind viele Existenzen bedroht. „Das ist bitter“, sagt die Landrätin. Und es sei peinlich, dass die zugesagten staatlichen Hilfen zur Unterstützung der Unternehmer nicht pünktlich ausgezahlt werden. „Das muss sofort passieren“, fordert sie. Auch der Landkreis versuche zu helfen, so gut er kann. „Wir kümmern uns auch um Einzelfälle“, berichtet die Verwaltungschefin. Doch sie weiß: „Es wird sehr lange dauern, bis sich die Wirtschaft und die Menschen von den Auswirkungen der Pandemie erholt haben.“

Wahl am 25. April Am 25. April können rund 130 000 Wahlberechtigte in Nordwestmecklenburg entscheiden, wer die neue Landrätin oder der neue Landrat wird. Ob die Wähler ihre Stimmen wegen der Corona-Pandemie nur per Briefwahl abgeben oder doch auch in die Wahllokale gehen können, will der Kreistag in seiner nächsten Sitzung am 24. Februar entscheiden. Die Wahlbenachrichtigungen müssen bis zum 22. Tag vor der Wahl zugestellt werden. Das ist Anfang April. Dabei muss mitgeteilt werden, ob die Stimmenabgabe per Urnen- und/oder Briefwahl möglich ist. Ins Rennen um den wichtigsten Verwaltungsjob in Nordwestmecklenburg geht Amtsinhaberin Kerstin Weiss (SPD), die sich zur Wiederwahl stellt. Ihre Herausforderer sind Tino Schomann (CDU), Jörg Bendiks (Die Linke) und Timon Wilke (Piratenpartei).

Angefangen beim Jugendamt

Seit inzwischen 30 Jahren arbeitet Kerstin Weiss für die Kreisverwaltung. Die Diplomlehrerin und staatlich anerkannte Sozialpädagogin ist zunächst im Jugendamt beschäftigt gewesen. Später hat sie dann den Fachdienst Bildung und Kultur geleitet. Von 2008 bis 2014 gehört sie als stellvertretende Landrätin bereits mit zur Verwaltungsspitze. Nun ist sie dort die wichtigste Person und möchte es auch bleiben: „Weil ich die Arbeit wahnsinnig gerne mache. Und weil ich mich weiterhin für die Region engagieren möchte, in der ich aufgewachsen bin und mich wohlfühle.“

Den Grundstein für ihre politische Laufbahn hat die Sozialdemokratin in der Stadtvertretung Dassow gelegt. Der hat sie von 1992 bis 2008 angehört. Von 1997 bis 2004 ist sie Bürgermeisterin der Stadt gewesen, von 1999 bis 2004 außerdem Amtsvorsteherin des Amtes Ostseestrand Dassow. Nun hat sie den wichtigsten Verwaltungsjob in Nordwestmecklenburg. Der wird im Juli neu besetzt – wieder mit ihr oder einem ihrer drei Herausforderer.

Sprechstunden jeden Monat

Obwohl es bis dahin noch einige Monate dauert, zieht Kerstin Weiss gerade um. Grund ist ein Wasserschaden im Erdgeschoss im Kreisgebäude in Wismar. Weil der repariert werden muss, stellt sie ihr dortiges Büro ihren Mitarbeitern zur Verfügung. Mehr als 800 Frauen und Männer arbeiten in der Verwaltung. „Sie machen einen guten Job“, lobt die Chefin.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie selbst arbeitet 2021 hauptsächlich in der Malzfabrik Grevesmühlen. Dort haben die Landrätin und ihre beiden Stellvertreter ebenfalls Büros. „Der Landkreis ist ziemlich groß, deshalb gibt es mehrere Anlaufpunkte für die Bürger“, erklärt Kerstin Weiss. Außerdem biete sie regelmäßig Sprechstunden an – jeden Monat in einem anderen Amt. „Die werden auch sehr gut angenommen“, freut sie sich. Deshalb will sie mit den Sprechstunden weiter machen, sollte sie bei der Landratswahl Ende April die meisten Stimmen erhalten.

Niedrigste Kreisumlage in MV

Als wichtige Erfolge ihrer Arbeit nennt sie die niedrige Kreisumlage, den Breitbandausbau, die fortgeschrittene Digitalisierung der Verwaltung und die Investitionen in die Infrastruktur. Die Kreisumlage sei in ihrer Amtszeit viermal von 43,67 auf derzeit 37,85 Prozent – die niedrigste im Bundesland – gesenkt worden. „Das war nur möglich, weil sich die Einnahmen vieler Kommunen erhöht haben und der Kreis sparsam und mit Augenmaß gewirtschaftet hat“, erklärt sie. Profitieren würden davon die Nordwestmecklenburger, weil ihre Gemeinden so mehr Geld für kommunale Aufgaben hätten.

Der Breitbandausbau hätte sich durch die Corona-Pandemie etwas verzögert. Von den geplanten 1900 Kilometern Kabel seien mehr als 90 Prozent verlegt. „Das erste Gebiet und die ersten Schulen werden bald freigeschaltet“, kündigt die Landrätin an. Der Ausbau großer Teile Wismars werde folgen, ebenso wie weitere 6000 Adressen in den noch sogenannten weißen Flecken.

Anrufbus in den Fahrplan

Mit dem öffentlichen Nahverkehr ist Kerstin Weiss noch nicht zufrieden. „In Wismar werden wir zum Sommer die Verbindungen optimieren, allerdings ist die Finanzierung mit der Stadt noch nicht ganz geklärt. Auch in den Dörfern gibt es noch genug zu tun. Der Anrufbus muss noch viel bekannter gemacht werden. Das wäre zum Beispiel möglich, indem man ihn in den Fahrplan aufnimmt“, nennt Kerstin Weiss einige Verbesserungsmöglichkeiten.

Sie freut sich, dass in den vergangenen Jahren viele neue Kita-Plätze im Landkreis geschaffen wurden. „Der Bedarf ist da und hat sich mit der Einführung der beitragsfreien Kita noch weiter erhöht“, berichtet die Landrätin. Nach wie vor sei es ihr Ziel, die 59 Schulstandorte in Nordwestmecklenburg zu erhalten. Zu ihrer Freude sei gerade erst Mühlen Eichsen dauerhaft gesichert worden. Zudem werden kreiseigene Schulgebäude umfangreich saniert und digitalisiert.

Als Ausgleich zum vielen Sitzen während der Arbeit steigt Kerstin Weiss in der Freizeit gerne aufs Fahrrad oder geht walken. So hält sie sich fit für ihren stressigen Berufsalltag. Außerdem entspannt sie sich in der Sauna, liest Bücher, trifft sich mit ihren beiden Kindern und Freunden. Im Urlaub nutzt sie das Wohnmobil, um Mecklenburg-Vorpommern zu erkunden: „Ich muss nicht so weit weg, mir gefällt es gut in meiner Heimat.“

Von Kerstin Schröder