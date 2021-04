Wismar/Grevesmühlen

​Es ist ein sonniger Wahlsonntag und die Kandidaten sind gespannt. Kerstin Weiss (SPD), Tino Schomann (CDU), Jörg Bendiks (Die Linke) und Timon Wilke (Piratenpartei) versuchen, ihre Nervosität mit Gartenarbeit, Spaziergängen, Kuchenbacken und Axtkampf-Training abzulenken, während im Kreis für sie Stimmen abgegeben werden.

In Grevesmühlen herrscht am frühen Morgen kein Andrang in den Wahllokalen. Die Helfer achten darauf, dass die Hygienekonzepte eingehalten werden. Das kommt nicht bei jedem gut an. Im Gymnasium am Tannenberg regt sich ein Mann über die seiner Ansicht nach völlig überzogenen Vorschriften auf. Anstatt sich an die Regeln zu halten, kommentiert er lautstark die Situation. Das ist kein schönes Erlebnis für die Wahlhelferinnen aus der Stadtverwaltung. Doch Begegnungen wie diese sind eine Ausnahme. „Das ist nun mal so und auch nicht anders als beim Einkaufen“, kommentieren Gitta und Wolfgang Kruse die Corona-Vorgaben. Die Rentner haben bereits gewählt – wen verraten sie nicht.

Die Wahlbeteiligung ist in Grevesmühlen überschaubar, im Wahllokal im Rathaus haben bis 18 Uhr 274 Wähler ihre Stimme abgegeben – von mehr als 1200 Wahlberechtigten.

Das waren bisher die Landräte in NWM Die ersten Landräte im heutigen Landkreis Nordwestmecklenburg waren nach der Wende Heinz Schmidt (CDU) für den Kreis Grevesmühlen und Udo Drefahl (SPD) für den Landkreis Wismar. Für Heinz Schmidt kam 1993 Erhard Bräunig (SPD), Schmidt hatte damals aus gesundheitlichen Gründen das Amt niedergelegt. Jahre später stellte sich heraus, dass er Beziehungen zum Ministerium für Staatssicherheit hatte. Mit der Kreisgebietsreform 1994 wurde Udo Drefahl zum ersten Landrat des Kreises Nordwestmecklenburg, bis 2001 führte er die Kreisverwaltung. Danach wurde Erhard Bräunig zum Nachfolger gewählt, auf ihn folgte Birgit Hesse (SPD), die später als Sozialministerin nach Schwerin wechselte. Vorübergehend übernahm Ende 2013 ihr Stellvertreter Gerhard Rappen (CDU) das Amt, im Mai 2014 wurde dann Kerstin Weiss zur Landrätin gewählt.

Auch in Neukloster gibt es keine Warteschlange an der Eingangstür der Stadthalle. „Sonst haben wir drei Wahllokale. In diesem Jahr konzentriert sich alles wegen der Corona-Pandemie auf dieses Gebäude“, berichtet Wahlleiter Gerd Stanik. In der Halle konnten die Kabinen mit großzügigem Abstand aufgebaut werden, Ein- und Ausgang sind getrennt.

Mit seinen neun Mitarbeitern achtet auch der 60-Jährige streng auf die Maskenpflicht. „Wir haben auch noch Masken liegen, falls jemand seine vergessen hat“, betont er. Aber es verlaufe alles reibungslos. Und die Wege sind genau vorgegeben – auch im Wismarer Gerhart-Hauptmann-Gymnasium. Dort geht Patrick Tran (18) zur Wahlurne. Stimme abgeben und sich vorher informieren, das findet er wichtig. „Gerade wenn man das erste Mal mitbestimmen darf. Es geht immerhin um unseren Landkreis“, betont er. Vor einiger Zeit habe er die Kandidaten und ihre Ziele nicht wirklich gekannt. „Aber sie waren jetzt echt oft in der Zeitung, das hat geholfen.“

Melanie und René Gantzkow gehen mit Tochter und Erstwählerin Charlotte zum Wahllokal in der Stadthalle Neukloster. Foto: Kerstin Erz

René und Melanie Gantzkow aus Neukloster sind „überzeugte Wähler“ und wollen das an ihre Tochter Charlotte weitergeben. Sie ist mit ihren 17 Jahren Erstwählerin. „Wir wählen, weil man sonst nichts verändern kann“, sind sich die Drei einig.

Daniela Schepull, ebenfalls aus Neukloster, möchte wenigstens versuchen, Einfluss zu nehmen. „Wenn ich wähle, habe ich zumindest für mich das Gefühl, dass ich damit etwas bewirkt habe und bin zufrieden“, sagt sie.

Fanny Schur gibt ihre Stimme ab: "Wenn man nicht wählen geht, sollte man sich hinterher auch nicht über die Politik beschweren." Foto: Kerstin Erz

Fanny Schur (30) sieht es sogar als eine Pflichtaufgabe an, das Kreuz auf dem Stimmzettel zu machen. „Wenn ich es nicht tue, kann ich mich hinterher auch nicht beschweren, wenn ich mit der Politik nicht einverstanden bin.“

Das sehen Ingrid und Ernst Jonas (beide 66) genauso. Sie wünschen sich, dass frischer Wind in das Landratsamt einzieht: „Motivation muss da sein, neue Ideen sollten kommen“, hoffen sie. Hanne Fregien hingegen unterstützt Amtsinhaberin Kerstin Weiss, die seit sieben Jahren den wichtigsten Verwaltungsjob in Nordwestmecklenburg ausübt „Sie hat sich bewährt. Dass ausgerechnet vor der Wahl Korruptionsvorwürfe gegen sie erhoben werden, finde ich unfair. Deshalb wähle ich sie erst Recht“, sagt Hanne Fregien.

Nach einem ruhigen, sonnigen Tag wird es ab 18 Uhr spannend. Die Wahlbeteiligung steigt auf über 36 Prozent. mehr als der Bundesdurchschnitt bei Landratswahlen. Trotzdem sind die Stimmen schnell ausgezählt. Schon 18.20 Uhr liegen die Ergebnisse aus 92 von 177 Wahllokalen vor. Da liegt Tino Schomann mit 36,3 Prozent knapp vor Amtsinhaberin Kerstin Weiss (35,1 Prozent). Die Zahlen ändern sich am Ende kaum: Gegen 19.30 Uhr steht fest: Es kommt zu einer Stichwahl am 9. Mai. Mehr als 47 400 Nordwestmecklenburger haben ihre Stimmen abgegeben – 133 000 hätten es tun können.

Tino Schomann, der den ersten Wahlgang schließlich gewinnt, ist überwältigt: „Es war mein großes Ziel, in die Stichwahl zu kommen.“ Die Zahl sieben – so lange bleibt der neue Landrat oder die neue Landrätin im Amt – hätte ihn schon oft in seinem Leben begleitet: Sieben Jahre, nachdem er jüngster Wehrführer geworden sei, sei er in der Gemeinde Blowatz jüngster Bürgermeister von Mecklenburg-Vorpommern geworden. Und nun sieben Jahre später vielleicht der jüngste Landrat in M-V.