Wismar/Grevesmühlen

Die Landratswahl in Nordwestmecklenburg muss in einer Stichwahl entschieden werden. Am Sonntag konnte sich keiner der vier Bewerber durchsetzen, zur Stichwahl am 9. Mai treten Amtsinhaberin Kerstin Weiss (SPD) und der Herausforderer der CDU, Tino Schomann, an. Beide lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, für Kerstin Weiss stimmten 34,4 Prozent der Wähler, Tino Schomann kam auf 36,2 Prozent, Jörg Bendiks (Die Linke) erhielt 22,3 Prozent der Stimmen, Politik-Neuling Timon Wilke (Piraten) landete bei 7,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 36 Prozent, rund 48 000 Wähler in Nordwestmecklenburg beteiligten sich an der Wahl.

CDU: „Die Wähler wollen eine Veränderung“

Tino Schomann zeigte sich begeistert von dem Ergebnis und seinem Vorsprung von knapp zwei Prozent auf Kerstin Weiss. Der 33-jährige Landwirt und ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde Blowatz sagte nach der Auszählung: „Ich bin im Moment sprachlos, ich hatte auf ein gutes Ergebnis gehofft.“ Dass er am Ende jedoch knapp vor der Amtsinhaberin landen würde, damit habe er nicht gerechnet. Eine Feier gab es in Robertsdorf, wo Schomann mit seiner Frau und seinen zwei Kindern lebt, jedoch nicht. „Normalerweise hätte ich schon etwas vorbereitet, aber durch Corona geht das natürlich nicht.“ Nun konzentriere er sich auf die Stichwahl in zwei Wochen. „Aber das Ergebnis zeigt, dass die Wähler eine Veränderung wollen.“

SPD: „Schmutzkampagne hat gefruchtet“

Überrascht war Amtsinhaberin Kerstin Weiss von dem Ergebnis. Dennoch gibt sie sich kämpferisch. „Ich gebe nicht auf und gehe in die Stichwahl, und die will ich natürlich gewinnen“, kommentierte sie das Votum der Wähler. Dass der CDU-Herausforderer knapp vor ihr liegt, rechnet sie auch der öffentlichen Debatte der ergangenen Tage zu. „Die Schmutzkampagne hat gefruchtet.“ Damit zielt sie auf die Korruptionsvorwürfe ab, die vor einer Woche öffentlich wurden. Grund sind Vorwürfe gegen Amtsinhaberin Kerstin Weiss und deren Kooperation mit dem Piraten Open Air in Grevesmühlen, das einen Teil ihres Wahlkampfes übernommen hatte. Die amtierende Landrätin, die 2014 gewählt worden war, weist die Vorwürfe entschieden zurück. Das Innenministerium prüft nun auf Antrag des Kreistages, der sich noch am Freitag vor der Wahl auf einer Sondersitzung mit dem Thema beschäftigte, den Fall.

Ein Viertel der Stimmen für die Linke

Zufrieden zeigte sich auch Jörg Bendiks mit dem Wahlergebnis. Fast ein Viertel der Wähler machte das Kreuz bei dem Lehrer aus Grevesmühlen, der bereits bei seiner Wahl zum Stadtvertreter mit die meisten Stimmen in seiner Heimatstadt geholt hatte. „Das ist ein tolles Ergebnis, die Wähler haben deutlich gezeigt, dass junge Leute eine Chance haben und sie eine Veränderung wollen.“ Ob und wen er in den nächsten zwei Wochen unterstützen werde, ließ er offen. „Die Wähler, denke ich, brauchen keinen Ratschlag.“

Achtungserfolg für die Piraten

Timon Wilke aus Wismar hat bei seiner Premiere auf dem politischen Parkett immerhin einen Achtungserfolg erzielt. Dass er keinerlei Erfahrung auf dem Gebiet besitze, daraus hatte er im Wahlkampf kein Geheimnis gemacht. Dennoch kam er auf 7,4 Prozent der Stimmen. „Ich hatte auf etwas mehr gehofft“, sagte er am Sonntagabend.

Von Kerstin Schröder und Michael Prochnow