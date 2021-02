Am 25. April wird in Nordwestmecklenburg das Landratsamt neu vergeben. Wir stellen die Kandidaten, eine Frau und drei Männer, im Porträt vor – heute Timon Wilke (26) von der Piratenpartei. Wie er zur Politik gekommen ist, was er als Landrat verändern möchte und warum sein Bart gut zu seinem Hobby passt.