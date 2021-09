Wer zieht in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern ein? Das können die Wähler am Sonntag (26. September) mit ihrer Stimme mitentscheiden. In Nordwestmecklenburg gibt es drei Wahlkreise: 27, 28 und 10. Wer dort kandidiert und was es in den Wahlkreisen noch zu beachten gibt.