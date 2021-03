Kleinfeld

Arndt Burmeister ist Landwirt aus Leidenschaft. Er hat schon viel Geld und Herzblut in den Betrieb gesteckt, den er in Kleinfeld leitet. Lohnt es sich für ihn, Milch zu produzieren? „Rein von der Wirtschaftlichkeit überhaupt nicht mehr“, antwortet der 48-Jährige, der fünf Mitarbeiter und einen Auszubildenden beschäftigt. Er sagt: „Wir kämpfen schon seit 20 Jahren um unsere Existenz.“

Arndt Burmeister war 19 Jahre alt, als er mit seiner Familie den Milch- und Ackerbaubetrieb in Kleinfeld aufbaute. Er erinnert sich, wie viel er in den 90er-Jahren für ein Kilo Milch bekam: 64 Pfennig. Heute erhält er 34,85 Cent. Bilanz des Landwirts: „Wir hatten in der Zeit viele Kostensteigerungen und die Preise bleiben gleich.“ Der Betrieb könne kein Eigenkapital mehr bilden.

Genossenschaft belohnt Klimaschutz und Tierwohl

Vor vier Jahren wechselte Arndt Burmeister zur Molkereigenossenschaft Arla. Er lobt sie dafür, dass sie Wert auf Nachhaltigkeit legt. Im Milchpreis, den der Betrieb bekommt, ist ein Cent für genfreies Futter enthalten. Je einen weiteren Cent gibt’s für ein CO2-reduziertes Wirtschaften und für ein Qualitätsprogramm zugunsten des Tierwohls. Der Kleinfelder Landwirt erläutert: „Sie geben einem vor, wie die Tierhaltung auszusehen hat.“ Zum Betrieb gehören 280 Kühe, die gemolken werden, und 240 Tiere für die Nachzucht.

Die Molkereigenossenschaft Arla Foods betreibt eine Molkerei in Upahl. Landwirte aus der ganzen Region liefern dorthin. Quelle: Michael Prochnow

Jens Oldenburg ist Vorstandsvorsitzender der Agrarprodukt e. G. Rüting, Mitglied im Fachausschuss Milch des Kreisbauernverbands Nordwestmecklenburg und in der Vertreterversammlung bei Arla. Er sagt: „Mit Arla haben wir eine sehr gute Molkerei.“ Sie zahle verhältnismäßig viel.

Das Grundproblem sei: Die finanzielle und öffentliche Wertschätzung für die Arbeit und Bedeutung der Landwirte lasse in der Gesellschaft zu wünschen übrig. Oftmals fehle es an Wissen, obwohl die Bauern für Transparenz sorgen würden.

Milchbauer: „Wir müssen uns ganz schön strecken.“

Die Milchproduktion sei eine Aufgabe an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr. „Man muss immer für die Tiere da sein“, sagt Jens Oldenburg. Wie beurteilt er die Lage der Milchbauern? „Sie ist angespannt bis schwierig.“ Die Milchpreise seien insgesamt gesehen zu niedrig. Auf der anderen Seite sei der Kostendruck hoch. „Wir müssen uns ganz schön strecken“, sagt der Landwirt aus Rüting.

1570 Landwirte in Genossenschaft In Deutschlandhat die Molkereigenossenschaft Arla Foods 1570 Mitglieder. Sie hat nach eigenen Angaben das umfassendste Nachhaltigkeitsprogramm der Branche. Ihre Mitglieder würden einen besonderen Fokus auf Qualität, Klima, Umwelt und Tierwohl legen. Damit werde die Milchproduktion für die Zukunft fit gemacht. Arla Foods ist der weltweit größte Hersteller von Molkereiprodukten in Bioqualität. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Dänemark erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von 10,6 Milliarden Euro.

Das Umstellen auf Bioproduktion ist kein Königsweg, der aus den Problemen führt. Jens Oldenburg macht klar: „Die Nachfrage ist auf eine bestimmte Menge begrenzt.“ Auch sei der Preisunterschied nicht attraktiv genug, um mehr Biomilch zu produzieren. Generell gelte: „Ökologie darf Ökonomie nicht ausschließen.“

Das sagt auch Arndt Burmeister. Er findet Nachhaltigkeit und Regionalität gut. Sie seien aber schwierig zu verwirklichen angesichts einer Konkurrenz aus Staaten mit weniger Natur- und Umweltauflagen. In Deutschland dürften nicht mehr so viel Kunstdünger und Gülle eingesetzt werden. Ein weiteres Problem, das der Landwirt sieht: die Abhängigkeit der Molkereien von der Lebensmittelindustrie und großen Handelsketten. Leider sei häufig zu beobachten, dass Verbraucher höhere Preise zahlen, während bei den Landwirten nichts davon ankommt.

Arndt Burmeisters Betrieb liefert im Jahr 2,8 Millionen Kilogramm Milch. Insgesamt 1,71 Milliarden Kilogramm produzierten die Landwirte, die in Deutschland auf die Molkereigenossenschaft Arla Foods setzen. Ihre Vertreterversammlung hat jetzt beschlossen, für 2020 vom Gewinn eine erhöhte Nachzahlung von 1,75 Cent pro Kilogramm auszuzahlen. „Üblicherweise erhalten die Landwirte vom jährlichen Gewinn der Genossenschaft eine Nachzahlung in Höhe von 1,00 Eurocent pro Kilogramm gelieferter Milch“, erläutert Arla. Mit der Entscheidung flössen 264 Millionen Euro an Landwirte in sieben europäischen Ländern. Mit den Zuschlägen stieg der Arla-Preis für konventionell erzeugte Milch von 33,10 Cent auf 34,85 Cent.

Über den Autor

Von Jürgen Lenz