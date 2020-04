Vier Wochen ohne Regen haben bereits erste Schäden auf den Feldern in Nordwestmecklenburg hinterlassen. Die Bauern hoffen nun auf Regen in den nächsten Tagen und einen guten Mai. Die Sonne und der fehlende Regen trocknen die Böden aus.

Im April hat es kaum geregnet. Das anhaltend schöne Wetter hat durch Sonne und Wind die Böden in Nordwestmecklenburg austrocknen lassen. So wie hier in der Feldmark westlich von Wismar sieht es vielerorts aus. Die Flächen, die für den Maisanbau noch völlig kahl sind, lassen ahnen, wie trocken es ist. Bei der Bodenbearbeitung zieht der Trecker große Staubwolken hinter sich her. Quelle: Helmut Kuzina