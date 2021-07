Reinstorf

Mit großer Resonanz wurden die ersten Hofführungen, welche der Kreisbauernverband Nordwestmecklenburg seit einigen Jahren für die Region organisiert, von Einheimischen und Touristen angenommen. Am Mittwoch, dem 7. Juli, findet die nächste Hofführung statt. Ab 10 Uhr können sich Interessierte den Dreiseitenhof von Familie Sauer in Reinstorf (Gemeinde Zurow), Hauptstraße 9, anschauen.

Es handelt sich um einen vielseitigen Familienbetrieb mit einem breiten Produktionsspektrum. Hier wird Geflügel gehalten, werden Angus-Rinder aufgezogen, geschlachtet und verarbeitet, ebenso das Obst von den eigenen Streuobstwiesen. All das wird im eigenen Hofladen vermarktet.

Ackerbau und Viehzucht in Steinbeck

Weitere Landwirte laden in den nächsten Wochen in ihre Betriebe ein. Die Führungen beginnen jeweils um 10 Uhr. Am 14. Juli und am 11. August heißt Familie Mann Besucher auf ihrem Hof in Steinbeck, Ortsteil der Stadt Klütz, willkommen. Der konventionell wirtschaftende Betrieb mit Ackerbau und Milchviehhaltung befindet sich in der Dorfstraße 10. Es gibt ebenfalls einen Hofladen.

Betrieb in Zierow mit Biogasanlage

Am 24. Juli ist die Agrargenossenschaft Brüsewitz, Draguner Weg 10 in Brüsewitz, Gastgeber für interessierte Besucher. Sie werden einen modernen Ackerbaubetrieb mit Milchviehhaltung vorfinden.

Auf den Gütern Brook und Christinenfeld im Klützer Winkel wird ökologisch gewirtschaftet. Zur Hofführung am 4. August finden sich Besucher in Brook, Dorfstraße 1, ein.

Zu guter Letzt öffnet am 18. August die Betriebsgemeinschaft Zierow (bei Wismar), Am Grundbarg 1, ihre Türen. Hier können Neugierige einen Einblick in die Funktionsweise einer Biogasanlage erhalten.

Von OZ