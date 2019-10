Ostseebad feiert die Lange Nacht der Kunst

Boltenhagen

Kunst in den unterschiedlichsten Formen bietet die Kurverwaltung im Ostseebad Boltenhagen den Besuchern am Sonnabend, 26. Oktober. Von 15 Uhr bis 23 Uhr zeigen Musiker, Maler, Bildhauer, Schauspieler, Installationskünstler und Kunsthandwerker ihr Können an fünf Spielorten. Außerdem werden Tango-Argentino-Kurse in der Veranstaltungsscheune der Weißen Wiek angeboten und am Sonntag, 27. Oktober, schließt eine Versteigerung von Bildern mit dem Auktionshaus Schwerin das Programm ab.

Preise Der Eintritt für die Lange Nacht der Kunst kostet 22 Euro pro Person, Kurkarteninhaber zahlen 20 Euro. Eintrittskarten gibt es in der Tourist-Information der Kurverwaltung an der Ostseeallee oder in deren Onlineshop. Für Kurse in Tango Argentino und die anschließende Tanzparty in der Veranstaltungsscheune der Weißen Wiek wird zusätzlich Eintritt erhoben. Die Informationen zum Programm gibt es auch auf der Internetseite der Kurverwaltung Boltenhagen.

Die Kirche auf der Paulshöhe, der Vorplatz der Seebrücke, der Kurpark, der Festsaal und das Kurhaus an der Ostseeallee bieten den Akteuren jeweils die Bühne. In der Fotobox der OSTSEE-ZEITUNG im Kurhaus können Gäste von 19 bis 23 Uhr ganz eigene Erinnerungen erstellen lassen.

Skulpturen mit der Kettensäge

Der Auftakt zur Langen Nacht der Kunst ist um 15 Uhr im Kurpark des Ostseebads geplant. Holzkünstler Sven Eggers aus Mallentin greift dann zur Kettensäge. Bis 19 Uhr will er aus einem rohen Stamm ein detailreiches Kunstwerk schaffen. Was Eggers mit der Motorsäge alles kann, ist zum Beispiel an der B 105 bei Mallentin zu sehen, wo er die Geschichte der Handelsstraße zwischen Wismar und Lübeck in einen Eichenstamm geschnitzt hat.

Installationen mit Licht

Wenn ab 17 Uhr langsam die Dämmerung hereinbricht, tritt Installationskünstler Jörn Hanitzsch in Aktion. Er macht Kunst aus Licht, die die Gäste durch Boltenhagen leiten wird. Dazu wird Hanitzsch an der Seebrücke, an der Kirche und am Festsaal Lichtinstallationen aufbauen. So werden mit Blick auf die Ostsee „Wächter der Zeit“ entstehen, Lichtbögen der Kirche ein anderes Bild verleihen und Lichtsäulen am Festsaal die Architektur aufnehmen.

Jörn Hanitzsch baut verschiedene Lichtinstallationen an der Seebrücke, an der Kirche und am Festsaal in Boltenhagen auf. Quelle: Jörn Hanitzsch

Bei Barbara Heilig aus Wismar, die von 17 bis 22 Uhr das Malsystem Quadratologo im Festsaal vorstellt, können die Besucher selbst kreativ werden. Sie verspricht: „Man braucht keinerlei Vorkenntnisse, um individuelle Bilder zu erschaffen.“

Theo Krömer von der Kochschule in Schwerin zeigt eine Comedy-Kochshow. Quelle: Henrik Matzen

Von 19 bis 23 Uhr steht Theo Krömer von der Kochschule in Schwerin im Kurhaus an Töpfen und Pfannen. Mit seiner Comedy-Kochshow will er das Publikum einerseits unterhalten, andererseits animieren, sich öfter selbst an den Herd zu stellen. „Außerdem gibt es im Kurhaus einen tollen Weinstand mit vielen leckeren Tropfen“, sagt Katleen Herr, Veranstaltungsleiterin der Kurverwaltung.

Musik mit Malerei

Um 19 Uhr werden Silke Thal und das Duo von Flötistin Katharina Sames und Pianistin Mari Inoue Musik und Malerei kombinieren. „Gemalte Musik“ nennt sich das Konzert, in dem Silke Thal, der Musik lauschend, Bilder erschafft. Das Konzert wird um 19.45 Uhr wiederholt. Die währenddessen entstandenen Bilder können nach dem Konzert erworben werden.

Das Duo „Hand auf Herz“ mit Jana Kühn und Anton Kryukov wird in der Kirche auf der Paulshöhe auftreten. Quelle: privat

Musikalisch ist der Abend auch um 19.30 Uhr und 20.30 Uhr in der Kirche auf der Paulshöhe. Jana Kühn, Schauspielerin und Chansonpreisträgerin, wird von Anton Kryukov begleitet, dem leidenschaftlichen Virtuosen am Bajan, einem russisches Knopfakkordeon. Im Konzert treffen mehrsprachige Chansons von Edith Piaf und Bulat Okudschawa mit Solowerken für das Bajan aus Barock und Moderne aufeinander. Gedichte der Jüdin Mascha Kaléko begleiten die Musik.

Briefe von Loriot

Humorvolle Geschichten hat Schauspieler Johann von Bülow auf Lager, der um 20.30 Uhr und um 21.30 Uhr im Festsaal das Programm „ Loriot – Der ganz offene Brief“ präsentiert. Er ist ein entfernter Verwandter von Vicco von Bülow, der als Loriot bekannt war. Kürzlich wiederentdeckte Briefe des deutschen Humoristen sind in einem Buch zusammengefasst, aus dem Johann von Bülow in zwei Etappen liest.

Tango Argentino wird in der Veranstaltungsscheune der Weißen Wiek getanzt. Quelle: DDP

Besucher der Langen Nacht der Kunst können zudem in der Veranstaltungsscheune der Weißen Wiek Tango Argentino lernen. Zwei Kurse werden dort um 15 Uhr und 16 Uhr angeboten, ab 20.30 Uhr findet eine Milonga – eine Tanzparty statt. Die Teilnahme an den Kursen bei Wiebke und Erik Janssen aus Bützow ist nicht im Eintritt für die Lange Nacht der Kunst enthalten und kostet 10 Euro pro Person und Kurs. Auch für die Milonga wird ein Eintritt von 10 Euro erhoben.

Von Malte Behnk