Grevesmühlen

Am 9. Oktober 2018 war Bärbel Schröder-Ostmann noch guter Hoffnung. Eine Mitarbeiterin des Energieversorgers Wemag kündigte in einer Gemeindevertretersitzung in Niendorf an: „Unser Tochterunternehmen Wemacom wird Sie alle, wenn Sie das wünschen, mit leistungsfähigen Internetanschlüssen versorgen.“ Der Ausbau des Glasfasernetzes für Nordwestmecklenburg müsse bis zum 31. Dezember 2020 abgeschlossen sein, hieß es. Doch Bärbel Schröder-Ostmann wartet bis heute darauf, dass sie und die anderen Bewohner ihres Hauses endlich einen zeitgemäßen Zugang zum Internet bekommen.

Die Ollndorferin hat sich unzählige Male an die Wemacom gewandt. Sie brachte viel Zeit, Energie und Geduld auf. Doch alles war vergebens: „Sie verschieben immer weiter, immer weiter.“

Der aktuelle Stand: Anstatt dass ein Zugang zum Breitbandnetz freigeschaltet wurde, hat die Wemacom den Termin weiter nach hinten verlegt. Im „Hausanschlussportal“ liest Bärbel Schröder-Ostmann jetzt nicht mehr „12. Mai“, sondern „30. Juni.“ Die Ollndorferin fühlt sich „verklappst.“ Und das schon seit längerer Zeit.

Wemacom: Omikron-Welle trifft uns

Wie steht die Wemacom dazu? Die Wemag als Mutterunternehmen antwortete auf eine Anfrage am 1. März noch: „Die Kritik Ihrer Leserin Frau Schröder-Ostmann ist nachvollziehbar. Wir verstehen, wie frustrierend das Warten auf das schnelle Internet gerade in der aktuellen Situation ist.“ Die Kunden seien in den vergangenen Wochen regelmäßig darüber informiert worden, dass die Fertigstellung des Glasfasernetzes in Nordwestmecklenburg länger dauert als ursprünglich geplant.

Zusätzlich würden die aktuellen Auswirkungen der Omikron-Welle das Unternehmen treffen – so wie viele andere Betriebe in Deutschland auch. Es werde mit Hochdruck an der Fertigstellung des Glasfasernetzes gearbeitet. Die Wemag kündigte an: „Auch Frau Schröder-Ostermann wird zum genannten Anschaltdatum ihr Glasfaserinternet nutzen können.“ Der damals genannte Anschalttermin war der 12. Mai.

Die Hoffnung der Kundin lief ins Leere

Mittlerweile war ein Techniker im Auftrag der Wemacom im Haus von Bärbel Schröder-Ostmann. Er setzte einen Anschluss. Also wuchs die Hoffnung der Ollndorferin wieder. „Ich bin gespannt, ob es bald losgeht“, sagte sie. Doch die Hoffnung lief ins Leere. Die Kundin wurde abermals enttäuscht.

Warum? Laut Wemacom kann es zwischen der Fertigstellung des Hausanschlusses und der technischen Aktivierung gelegentlich „zu längeren Wartezeiten kommen.“ Das sei leider nicht immer vermeidbar, weil die Wemacom beim geförderten Breitbandausbau strengen Dokumentationspflichten unterliege. Es müssten Bilder, Protokolle, Messprotokolle sowie Patchlisten angefertigt und in Datenbanken hochgeladen werden. „Zusätzlich erfolgt die Einmessung der Hausanschlussleitungen in Lage- und Netzpläne“, erklärt das Unternehmen.

Beim Breitbandausbau der Wemacom bekommt jeder Kunde seine eigene Glasfaser. Quelle: Wemag/SKRmedia

Bei den vielen Hausanschlüssen, die durch die Wemacom Breitband GmbH in Nordwestmecklenburg gebaut und in Betrieb genommen werden, bedeute das einen erheblichen Prüf-, Dokumentations- und Logistikaufwand, teilt das Unternehmen mit. Erst wenn alle Schritte dokumentiert, geprüft und freigegeben sind, könne ein Hausanschluss angeschaltet werden.

Breitbandnetz kostet 270 Millionen Euro

„Kunden, die einen Neuvertrag für Internet und Telefon abgeschlossen haben, können dann wenige Tage nach Versendung des Routers ihren Anschluss mit Lichtgeschwindigkeit nutzen“, kündigt die Wemacom an. Nach ihren Angaben wurden in den Breitbandausbau in Nordwestmecklenburg 270 Millionen Euro investiert. Das Geld stammt aus Zuschüssen von Bund und Land, einem kommunalen Eigenanteil und Eigenmitteln der Wemag-Gruppe.

Bärbel Schröder-Ostmann sagt, nachvollziehbar sei auch nicht, warum manche Haushalte im Ort den Anschluss freigeschaltet bekommen, andere aber nicht. Mehrere seien betroffen, obwohl viele aufs Internet angewiesen sind. Die Wemacom geht darauf nicht konkret ein. Sie teilt mit, bis Ende März seien mehr als zwei Drittel der Kunden in Nordwestmecklenburg ans schnelle Netz angeschlossen worden. „Die verbleibenden Haushalte folgen bis Mitte des Jahres.“ Dem habe der Kreistag am 24. März mehrheitlich zugestimmt.

Volker Buch von der Wemacom sagt, das Unternehmen sei bemüht, gemeinsam mit allen Beteiligten und Betroffenen „partnerschaftliche Lösungen“ zu finden. Bärbel Schröder-Ostmann und auch andere Kunden haben das anders erlebt. Die Ollndorferin sagt: „Ich habe Angst, dass wir bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten.“

Von Jürgen Lenz