Zwei Verletzte und erheblicher Sachschaden, das ist das Ergebnis eines schweren Unfalls, der sich am Freitag gegen 16 Uhr auf der A 20 zwischen Grevesmühlen und Schönberg in Richtung Lübeck ereignete. Wie die Polizei mitteilte, kam ein 50-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit seinem Lastwagen mit Anhänger nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen auf dem Standstreifen stehenden Pkw mit Bootsanhänger und kam in der weiteren Folge in der Bankette zum Stehen. Durch den Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf über 80 000 Euro geschätzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Zur Unfallaufnahme wurde die A 20 in Richtung Lübeck halbseitig gesperrt. Die Sperrung für die Bergungsmaßnahmen dauerte mehrere Stunden. Vor Ort kamen neben Polizeibeamten des Autobahn- und Verkehrspolizeirevieres auch zwei Rettungswagen, ein Notarztwagen und die Autobahnmeisterei Upahl zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch die Kriminalpolizei Wismar durchgeführt.

