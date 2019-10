Kalkhorst/Elmenhorst

Einen Laternenumzug und ein Oktoberfeuer am Gerätehaus veranstalten die Freiwillige Feuerwehr Kalkhorst und ihr Förderverein am Freitag, 4. Oktober. Los geht es um 19 Uhr am Gerätehaus in Kalkhorst. Für Getränke und Gegrilltes wird gesorgt.

Einen Tag später veranstalten die Ortsfeuerwehr in Elmenhorst und ihr Förderverein einen Fackelumzug durch das Dorf. Er beginnt um 18.50 Uhr am Dorfteich und führt zum Feuerwehrgerätehaus in Elmenhorst, wo dann gegrillt wird.

Von Malte Behnk