Laub in Grevesmühlener Allee: Anwohner ärgern sich über Straßenreinigung

Es ist eine der schönsten Ecken in Grevesmühlen. Die Allee, die am Gerberhof beginnt und sich bis zum ehemaligen Finanzamt, in dem heute das Jobcenter seinen Sitz hat, hinzieht, ist ein beliebtes Fotomotiv. Und inzwischen Anlass für jede Menge Ärger.

Denn die Anwohner haben die Nase gestrichen voll. Vor allem im Herbst, wenn sich das Laub unter den Bäumen türmt, wird es zum Problem. Genau genommen gibt es das Problem seit Januar 2017. Seitdem wird im Gerberhof und in der Straße Am Graben, die dort angrenzen, nicht mehr von der Stadt sprich dem Bauhof gereinigt.

Jahrelanger Schriftwechsel zwischen Anwohner und Rathaus

Auslöser war ein Beschluss der Stadtvertreter von Ende 2016. Nur hatte offenbar niemand den Anwohnern das mitgeteilt. Erfahren haben die Hausbesitzer das erst, als einigen von ihnen im Herbst 2017 ein Schreiben von der Stadtverwaltung ins Haus flatterte, in dem sie auf das Laub hingewiesen wurden, das im Rinnstein und auf der Straße liege und durch die Anwohner beseitigt werden müsse.

Ein Mitarbeiter des Bauhofes in Grevesmühlen auf dem Schulhof der Fritz-Reuter-Grundschule Quelle: Michael Prochnow

Ursula Kunkel, die mit ihrem Mann im Gerberhof lebt, war nicht nur überrascht, sondern entsetzt über die neue Regelung. Und so setzte sie sich hin und schrieb an das Rathaus, dass sie damit nicht einverstanden sei. Bis heute hat sich ein reger Schriftwechsel zwischen Familie Kunkel und dem Ordnungsamt entwickelt. Nur weiter ist keine der beiden Seiten gekommen. Nicht einen Schritt.

Linden und Kastanien sorgen für Probleme

Dabei kümmern sich die überwiegend älteren Anwohner in diesem Bereich seit Jahrzehnten liebevoll um ihre Häuser und Grundstücke und um die Bereiche vor ihrer Tür. Denn dort befindet sich in der Allee ein breiter Sandweg, der immer wieder geharkt und gesäubert wird. Verbotenerweise. Denn laut der Straßenreinigungssatzung der Stadt ist für den Sandweg die Kommune zuständig, die Anwohner für den Rinnstein und die Straße, die zehn Meter weiter liegt.

Straßenreinigung: So ist die rechtliche Lage Laut der Straßenreinigungssatzung der Stadt Grevesmühlen, die sich auf die Kommunalverfassung und das Straßen- und Wegegesetz des Landes MV stützt, sind die Hauseigentümer verpflichtet, die Straßen, die sich in geschlossenen Ortslagen vor ihren Grundstücken befinden, zu reinigen. „Die Reinigungspflicht umfasst die Säuberung … einschließlich der Beseitigung von Abfällen, Laub und Hundekot. Wildwachsende Kräuter sind zu entfernen“, heißt es dort. Auch Schneeräumung gehört dazu, dies gilt allerdings nur für die Gehwege und nicht für die Straßen. Wörtlich heißt es dort: „Schnee ist in der Zeit von 8.00 bis 20.00 Uhr unverzüglich nach dem Ende des Schneefalls zu entfernen. Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee ist bis 8.00 Uhr des folgenden Tages zu entfernen.“ Die Straßen von Grevesmühlen sind in zwei Kategorien eingeteilt, die Ende 2016 durch die Stadtvertreter neu festgelegt worden sind. Kategorie 1 umfasst jene Straßen, die einmal wöchentlich durch die Stadt gereinigt werden, die meisten Straße jedoch gehören zur Kategorie 2, die durch die Anwohner sauber gehalten werden müssen. Nachzulesen in der Straßenreinigungssatzung auf der Homepage der Stadt.

„Das soll einer verstehen“, sagt Ursula Kunkel. „Wir wollen doch nur, dass eine vernünftige Lösung gefunden wird.“ Aber die ist in dem Schriftverkehr zwischen Ordnungsamt und Anwohner nicht zu finden. Gespräche, so die Anwohner, habe es nicht gegeben.

Mit diesem Spezialfahrzeug werden die Rinnsteine in Grevesmühlen gereinigt. Es nimmt auch Laub auf. Quelle: Michael Prochnow

Dass die Straße nicht mehr durch den Laubsauger des Bauhofes gereinigt wird, begründet die Behörde übrigens damit, dass die betroffenen Straßen nicht mehr der Kategorie 1, also verkehrstechnisch bedeutsam, zugeteilt wird, sondern nur noch der Kategorie 2.

Da könne man nur mit dem Kopf schütteln, sagen einige der Bewohner. Denn verkehrstechnisch bedeutsam sei ja wohl der Bereich allemal. Denn schließlich werde sogar die Sandstraße, der Bereich zwischen Klützer Straße und dem Ploggensee durch den Bauhof gekehrt. „Da kann man sich schon fragen, wie viel Sinn das macht.“

Ein Windstoß und die Arbeit ist umsonst

Neben der Verständnisfrage gibt es auch ganz praktische Probleme, mit denen die Menschen dort zu kämpfen haben. Denn die Massen an Laub, die sie von der Straße und den Rinnstein sammeln und fegen müssen, müssen ja irgendwo bleiben. Also lagern sie sie neben den Bäumen, bis der Bauhof sie abholt.

Die Allee aus Linden und Kastanien ist ein beliebtes Fotomotiv, aber die Bäume machen auch viel Arbeit. Quelle: Michael Prochnow

„Ein Windstoß, und die ganze Arbeit ist umsonst“, sagt einer der Bewohner. Und fragt: „Warum müssen wir auf einer Straße saubermachen? Welche Versicherung kommt dafür auf, wenn etwas passiert?“ Sie fordern inzwischen nicht nur Antworten, sondern ein Gespräch. Am liebsten mit dem Bürgermeister. Denn es gab, wie Ursula Kunkel belegen kann, schon wieder Post aus dem Rathaus. „Am 15. Oktober haben wir die Straße und den Rinnstein gereinigt, in dem Schreiben steht, dass am 18. festgestellt worden sei, dass dort Laub liege. Das geht so nicht weiter.“

Gesprächsangebot vom Bürgermeister

Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler (49, parteilos) ist verwundert über den plötzlichen Ärger. Den Schriftverkehr mit Familie Kunkel kennt er. „Aber um ein konkretes Gespräch wurde nie gebeten.“ Deshalb: „Sie können mich gerne anrufen und wir finden einen Termin auch kurzfristig.“

Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler bietet den Anwohnern ein Gespräch an. Quelle: Dietmar Lilienthal

Fakt sei jedoch auch, dass die Satzung es mit sich bringe, dass für die Straßenreinigung der Höchstsatz nicht bezahlt werden müsse. „Es bleibt wie jedem anderen Grundstückseigentümer in ähnlicher Situation die freie Entscheidung, die Straßenreinigung selbst durchzuführen oder sich eines privaten Dienstleisters zu bedienen.“

Darüber hinaus stehe das Angebot, gesammeltes Laub vom Bauhof nach vorheriger Abstimmung abfahren zu lassen. „Ich finde diese Lösung letztlich besser, denn so belasten wir nicht alle Grundstückseigentümer automatisch mit Gebühren.“

