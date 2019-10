Laufen und Feiern im Schönberger Naherholungsgebiet

Schönberg

Sport und Spaß bietet das achte Lichterlauffest in Schönberg seinen Besuchern. Der Verein „Unternehmen für Schönberg“ lädt zu dem Wettkampf mit Volksfestcharakter ein. Beginn: am Sonnabend, dem 19. Oktober, um 13.45 Uhr in der Karpfenteichanlage, die der Verein seit 2012 gepachtet hat, um sie als Naherholungsgebiet noch attraktiver für Einwohner und Besucher von Schönberg zu machen. Enden wird das Lichterlauffest gegen 21 Uhr.

Zum Programm trägt erstmals die Evangelische Kindertagesstätte „Am Karpfenteich“ bei. Vereinsgeschäftsführer Andreas Behn (55) lobt: „Es ist toll, dass sich die Kita diesmal einbringt.“ Die Mitarbeiter machen es offenbar gerne. Kita-Leiterin Isabelle Betinski (29) sagt: „Wir freuen uns, dass wir als Kita des Diakoniewerks daran teilnehmen dürfen.“ Der Unternehmenverein und die im September 2017 eröffnete Kindertagesstätte seien eine gute Kooperation eingegangen.

Beim Lichterlauffest lädt die Kita zu einer Malstraße und zum Kerzenziehen ein. Kinder, die sich schminken lassen wollen, sind an dem Tag an einem Stand von Schülern des Ernst-Barlach-Gymnasiums richtig. Auch werden Mädchen und Jungen die Gelegenheit haben, auf Strohballen zu klettern und auf ihnen zu spielen. Andreas Behn kündigt an: „Wir haben auch kleine Überraschungen für die Kinder an dem Tag.“ Was, das verrät der Vereinsgeschäftsführer noch nicht. Es sollen ja Überraschungen sein.

Firmen wollen Stadt attraktiver machen Am 7. September 2011gründeten sieben Betriebe den Verein „Unternehmen für Schönberg“: Palmberg Büroeinrichtung und Service, Mebak Metallbau, Bosch Service Lau, SZ-Bau, TLB-Haustechnik, Garten- und Landschaftsbau Wilken, Bäckerei Schwabe. Später kamen Brillen-Becker und der Profi-Baumarkt Schönberg dazu. Als Geschäftsführer des Vereins arbeitet seit dem 1. Januar 2018 Andreas Behn. Der Schönberger ist auch Inhaber der Kaffeerösterei Fehling. Das Motto des Vereins lautet: „Wir machen uns stark für Schönberg.“ Die Ziele: die Stadt finanziell entlasten, das Freizeitangebot in Schönberg fördern und „die Stadt noch attraktiver machen.“

Kein Geheimnis ist, dass Essen und Getränke auf dem Fest gereicht werden. „Auch Kuchen und Zuckerwatte wird es geben“, kündigt Andreas Behn an.

Zu den ersten Lichterlauffesten lud der Unternehmenverein Anfang November ein. Im vorigen Jahr machte er es zum ersten Mal im Oktober. Andreas Behn berichtet: „Wir haben positives Feedback bekommen, dass es besser war.“ Im Oktober ist es länger hell und noch etwas wärmer.

Viele Vereine, Institutionen und Einzelläufer haben den Lichterlauf mittlerweile fest in ihrem Programm. In den Vorjahren gingen zwischen 150 und 200 Kinder, Jugendliche und Erwachsene an den Start. „Wir können noch Anmeldungen annehmen“, erläutert Andreas Behn. Möglich ist das für Läufer und Vereine über die Internetseite www.ufs-mv.de, die E-Mail-Adresse info@ufs-mv.de und telefonisch unter 038828 / 235350. Der Verein bittet, eine dieser Möglichkeiten zu nutzen. Anmeldeschluss online ist der 18. Oktober um 16 Uhr. Letzte Chance für Läufer, sich anzumelden: am Wettkampftag vor Ort zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr. Dann ist die Meldestelle geöffnet. Dort müssen sich alle Läufer noch einmal persönlich melden, um die Teilnahme zu bestätigen und die Startnummer zu bekommen. Alle Kinder erhalten eine Medaille und eine Urkunde. Um 14 Uhr startet ein 200-Meter-Lauf für Mädchen und Jungen unter sechs Jahre. Fünf Minuten später laufen Kinder ab sechs Jahre ebenfalls 200 Meter. Danach starten Wettbewerbe über 400, 800 und 1800 Meter. Die Läufe über 5500 und 9200 Meter beginnen gemeinsam gegen 15.20 Uhr.

„Sieger und Platzierte erhalten Pokal und Urkunde“, kündigen die Organisatoren an. Sie planen den Lichterlauf für Vereinsstaffeln für 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Sieger werden ab 19 Uhr geehrt. Gegen 20 Uhr erhellt ein Feuerwerk den Himmel über der Karpfenteichanlage.

