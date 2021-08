Grevesmühlen/Dorf Mecklenburg

Finja kann sich noch an den Tag erinnern, als ihr neues Familienmitglied einzog. Mama Manuela Feldmann (36) hatte eine Katze aus dem Tierheim in Dorf Mecklenburg geholt und ihr in Hilgendorf ein neues Zuhause gegeben.

„Sie ist schneeweiß“, berichtete die Mama. Deshalb wurde der Vierbeiner auf den Namen Flocke getauft. Um das Tierheim finanziell zu unterstützen, schnürten sie, Finja und Bruder Felix (11) am Sonntag ihre Laufschuhe und drehten eine Runde um den Ploggensee.

Haben vor fünf Jahren selbst eine Katze aus dem Tierheim in Dorf Mecklenburg geholt. Für sie war helfen eine Selbstverständlichkeit: (v.l.) Felix (11) und Finja (8) mit ihrer Mama Manuela Feldmann (36). Quelle: Jana Franke

Dazu hatten die beiden Fitness-Clubs „Baltic Gym“ und „Atlantis“ in Grevesmühlen aufgerufen. Eigentlich hätte der alljährliche Stadtlauf stattgefunden, doch der wurde pandemiebedingt wiederholt abgesagt. Laufbegeisterte konnten dennoch sportlich sein – und das auch noch zu einem guten Zweck.

Gemeinschaftsidee zweier Fitness-Clubs

Die Idee entstand vor ein paar Monaten. „Menschen können sich in schweren Zeiten um sich selbst kümmern und finanzielle Hilfe beantragen. Tiere aber nicht“, brachte es Sven Rossig vom „Atlantis“ auf den Punkt. Christian Nagel vom „Baltic Gym“ hatte ihn auf den Spendenlauf angesprochen und sie somit zu einer Gemeinschaftsaktion werden lassen. „Mit der Beteiligung haben wir gar nicht gerechnet“, gab Benny Andersson vom „Baltic Gym“ zu. Am Ende waren es 114 Läufer, die für das Tierheim liefen – einige von ihnen zeitgleich in Dänemark und in der Schweiz.

Die Teilnehmer zahlten für eine kleine Runde (3,2 Kilometer) fünf Euro, für eine mittlere Runde (6,4 Kilometer) 7,50 Euro und für die große Runde (9,6 Kilometer) zehn Euro. Gegen halb zwölf stand das vorläufige Ergebnis fest: 1063 Euro. Die Wobag stellte ebenfalls Läufer und packt 100 Euro obendrauf. Auch die Stadtwerke waren mit Mitarbeitern am Start und erhöhen den Betrag um weitere 150 Euro. Hinzu kommen noch die Spendensummen aus Dänemark und der Schweiz. Unterm Strich sind es mehr als 1300 Euro, über die sich das Tierheim freuen kann. Investiert werden soll es in einen Hundeparcours.

Christian Nagel (vorne 2.v.l.), Benny Andersson (2.v.r.) und Katharina Rogalski (r.) vom Baltic Gym sowie Sven Rossig (3.v.l.) vom Fitness-Club Atlantis übergaben Doris Neumann vom Tierheim (Mitte) das Geld. Quelle: Jana Franke

„Ich möchte nicht nur nehmen, sondern auch selbst teilnehmen“, sagte Doris Neumann vom Tierschutzverein Wismar und Umgebung e.V. als Trägerverein des Tierheims vor dem Start. Auch sie drehte eine Runde um den Ploggensee und nahm die vierstellige Summe dankbar entgegen. „Ich finde, die Aktion ist eine tolle Idee.“

Silke Jestrimski (49, l.) hatte aus Wittenberge die weiteste Anreise. Sie trat mit ihrer Tochter Michelle Tiesen (26), Heide Stefanie Wolf (44), Eike Barkentien (37) und Stefanie Lehmann (37, v.l.) an. Quelle: Jana Franke

Mit von der Partie war auch Silke Jestrimski. Die 49-jährige hatte von Wittenberge (Prignitz) die weiteste Anreise. Sie bildete mit ihrer Tochter Michelle Tiesen und den drei Frauen Heide Stefanie Wolf, Eike Barkentien und Stefanie Lehmann ein Team. „Ich unterstütze die Arbeit der Tierheimmitarbeiter gern. Die machen eine super Arbeit“, sagt Silke Jestrimski, die zwei Runden auf sich nahm. In ihrer neuen Heimat, sie kommt ursprünglich aus Gadebusch, unterstützt sie den Verein SOS Hundehilfe Prignitz in Groß Lüben.

