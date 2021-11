Schönberg

Spachtel, Füller, Grundierungen, Lacke – Lea Dittberner (22) aus Schönberg kennt sich nicht nur mit den Materialen aus, die ein Auto farbig und glänzend aussehen lassen, sie beherrscht auch die Techniken, um Dellen und Kratzer verschwinden zu lassen, so dass ein Auto wieder wie neu aussehen kann. Die Schönbergerin hat im Juni ihre Gesellenprüfung abgelegt und nimmt als eine der besten Lackierergesellinnen am Bundesleistungswettbewerb in Wuppertal teil.

Von der Lebensmitteltechnik zum Lack

„Da zeigen die besten Auszubildenden beziehungsweise Gesellen, was sie können“, sagt Andras Lau stolz. In seinem Betrieb, dem Bosch Service Lau, in Schönberg hat Lea Dittberner ihre Lehre beendet. „Ich hatte die Ausbildung in einem anderen Betrieb begonnen und bin Anfang des Jahres hierhergewechselt“, sagt die Handwerkerin. Nach der Schule hatte die 22-Jährige erst eine ganz andere Richtung eingeschlagen. „Ich habe erst eine Lehre als Fachkraft für Lebensmitteltechnik angefangen“, sagt Lea Dittberner. „Aber ich wollte dann doch nicht den ganzen Tag am Fließband stehen.“

Kumpel erkannte Talent beim Spachteln

Durch Zufall brachte sie ein Bekannter zum Handwerk. „Der hat an seinem Auto gebastelt und ich habe die Heckklappe gespachtelt. Da sagten alle, dass ich das gut kann und mal überlegen soll, ob ich Lackiererin werden will“, schildert sie ihren Weg in die Werkstatt. „Mir hat alles von Anfang an viel Spaß gemacht. Deswegen musste ich mich in der Berufsschule kaum anstrengen.“ Mit einer glatten Zwei schloss Lea Dittberner dann auch ihre Gesellenprüfung ab. „Da musste ich auch eine Platte gestalten. Das Thema war ein Radsportteam“, sagt sie.

Ausbildung Fahrzeuglackierer(in) Die Lehre zum/zur Fahrzeuglackierer(in) dauert drei Jahre. Das Ausbildungsgehalt staffelt sich von 680 Euro bis 1199 Euro im Monat. Die Ausbildung findet dual, also in einem Handwerksbetrieb und an der Berufsschule statt. Informationen zu diesem und weiteren Ausbildungsberufen in MV bietet die Internetseite „Durchstarten MV“ des Wirtschaftsministeriums

Lea schafft ihren Lack-Helden

Beim Bundeswettbewerb muss sie außer einer Platte auch eine Autotür und ein Modell in Form eines Autos lackieren. „Das Thema heißt: ‚Lack-Heroes‘. Dafür habe ich mir einen Superhelden ausgesucht. Aber ich verrate noch nichts, damit die anderen Teilnehmer nichts erfahren“, sagt die 22-Jährige, die geheim hält, ob ihre Skizzen Geschichten von Superman, Spiderman oder Wonder Woman erzählen. „Ich muss mindestens vier Farbtöne verwenden und Folien, die wir vor Ort zur Verfügung gestellt bekommen.“ Mit den Folien werden Schablonen hergestellt, mit denen zum Beispiel Schriftzüge aufgedruckt werden. Viel muss Lea Dittberner aber auch frei Hand abkleben – vor allem im Alltag, wenn sie Lackschäden repariert.

Lackiererin Lea Dittberner repariert beim Bosch Service Lau in Schönberg einen Kotflügel. Quelle: Malte Behnk

„Frauen arbeiten filigraner und geduldiger“

„Ich glaube, dass ich als Frau da auch etwas filigraner arbeiten kann, und wir sind beim Abkleben geduldiger als die Männer“, sagt sie selbstbewusst. Trotzdem waren in ihrem Jahrgang, bestehend aus 26 Azubis aus ganz Mecklenburg-Vorpommern, mit ihr nur sechs Frauen, von denen vier die Gesellinnenprüfung abgelegt haben. „Aber ich denke, dass Frauen Farben besser sehen können. Bei den verschiedenen Farbtönen sind es manchmal nur kleine Nuancen, die Frauen besser unterscheiden können.“ Das sei vor allem wichtig, wenn nur ein Stück eines Fahrzeugteils lackiert werden muss, wie gerade an einem Auto eines Handwerkers.

Das Beste: Wenn der Schaden nicht mehr zu sehen ist

Eine Delle war in dem vorderen Kotflügel. An einer Stelle ist der Lack bis zum blanken Metall abgeschliffen. „Da kommt jetzt eine Schicht drauf, die alles versiegelt und schützt“, sagt Lea Dittberner und greift zu einer Sprühdose. Nach mehreren Arbeitsschritten soll der Kleinwagen zumindest an dem Kotflügel aussehen wie neu. „Wenn man mit allem fertig ist und vom Schaden nichts mehr sieht, ist das am schönsten“, sagt die Handwerkerin. Was sie lackiert, ist ihr dabei nicht allzu wichtig. „Ich habe auch schon Toaster und Küchenmaschinen lackiert, weil eine Kundin eine spezielle Farbe wollte.“

Training bis zum Wettkampftag

Auf die „Deutschen Meisterschaften der Fahrzeuglackierer“ vom 22. bis 24. November in Wuppertal bereitet sich die 22-Jährige vor wie andere auf einen Sportwettkampf. „Mein Meister berät mich bei den Plänen und Skizzen. Ich suche die Farben aus und plottere schon mal Folien, um zu testen, wo ich was platziere. Sonnabends kann ich hier die Lackierkabine nutzen.“

Wettbewerbe auf Landesebene fehlen

Chef Andreas Lau ist es wichtig, seine Gesellin so zu fördern. „Bei so einem Wettbewerb können sie zeigen, was sie draufhaben. Ich finde es sehr schade, dass es das auf Landesebene nicht mehr gibt“, sagt Andreas Lau. Aus seiner Sicht hat Lea beste Chancen, sich in Wuppertal durchzusetzen und beste Fahrzeuglackiererin Deutschlands zu werden. Voraussichtlich wird die Schönbergerin nur gegen acht weitere Gesellen antreten. „Auch das, weil nicht mehr überall Wettbewerbe auf Landesebene stattfinden“, bedauert Andreas Lau.

Von Malte Behnk