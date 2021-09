Ulrike Kurth (67) war Personalleiterin der Stadtwerke in Güstrow, bevor sie in den Ruhestand ging. Lange konnte sie ihn nicht genießen. Diagnose: Krebs. Seit Ende Juli lebt sie im Hospiz Schloss Bernstorf. Was sie mit ihrer Betreuerin dort verbindet – was sie über das Leben und den Tod denkt –, davon erzählt eine beeindruckend starke und sensible Frau.