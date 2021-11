Dassow

Das Leben im Sperrgebiet in der ehemaligen DDR sorgt auch 32 Jahre nach dem Mauerfall noch für kontroverse Diskussionen. Die, die in der Zone unmittelbar zwischen Grenze und Schlagbaum lebten, hatten sich nicht nur mit der Situation abgefunden, Pragmatismus bestimmte den Alltag. In dem Beitrag „Leben im Sperrgebiet: Dassower erinnern sich an die Zeit vor 1989“ schilden Bewohner ihre Eindrücke aus der Zeit bis zum Mauerfall. Sie sagen, sie hätten nichts auszustehen gehabt. Dassow habe sogar ein Schwimmbad bekommen, weil die Einwohner nicht mehr im See baden konnten. Die Versorgung im Einzelhandel sei auch besser gewesen. Einig sind sich die Protagonisten in dem Beitrag darüber, dass sie sich nicht eingesperrt gefühlt hätten.

Nur Rentner konnten ein Visum beantragen

Inzwischen haben zahlreiche Leser in den sozialen Medien und auch direkt in der Redaktion ihre persönlichen Eindrücke geschildert. Ja, stimmen einige den Dassowern zu, die in dem Beitrag zu Wort kommen, sie hätten sich in ihrer Heimat wohlgefühlt trotz der Überwachung im Grenzgebiet, die deutlich über das hinausging, was DDR-Bürger in den übrigen Landesteilen erleben mussten. Aber dennoch sei es kein schönes Gefühl gewesen, tagtäglich die Mauer zu sehen und zu wissen, dass kaum jemand in die BRD haben reisen dürfen. Nur Rentner durften damals ein Visum für die Bundesrepublik beantragen, in Ausnahmefällen fanden auch Verwandtenbesuche statt. Die Versorgung im Einzelhandel sei auch im Sperrgebiet davon geprägt gewesen, dass längst nicht alles offen über den Ladentisch gegangen sei. Beziehungen seien auch hier nötig gewesen, um beispielsweise an begehrte Südfrüchte zu kommen.

Zustände verharmlost?

In den sozialen Medien schreibt Wulf Frensel: „Ich finde es furchtbar, wie verharmlosend die Zustände in Dassow während der DDR-Zeit beschrieben werden.“ Eine andere Leserin, die mit dem Namen Bea Trix auf Facebook unterwegs ist, meint: „Wir hatten trotz Sperrgebiet und mancher Querelen eine schöne Stadt und eine tolle Kindheit. Die Kinder waren versorgt, hatten jede Menge kostenlose Freizeitangebote. Für die Jugendlichen war drei Tage in derWoche Disco in unserem tollen Jugendclub. Man musste nicht weit übers Land fahren. Zum nächsten Dorf ist man zum Feiern auch zu Fuß gegangen. Wir hatten ein supertolles, modernes Schwimmbad!, leider wegrationalisiert. Wir hatten flächendeckende Einkaufsmöglichkeiten, natürlich mit übersichtlichem Angebot. Aus heutiger Sicht war es gar nicht so verkehrt! Was haben wir uns noch auf den bunten Teller zu Weihnachten gefreut.“

Von Michael Prochnow