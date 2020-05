Leben retten in der Corona-Krise: So bereiten sich Rettungsschwimmer in Mecklenburg vor

Kühlungsborn

Auf die Rettungstürme an der Mecklenburgischen Ostseeküste passen in diesem Sommer weniger Rettungsschwimmer. Denn auch die Ehrenamtler müssen im Dienst die Corona-Richtlinien umsetzen – und einen Mindestabstand einhalten. Wie man Badegästen hilft, ohne ihnen zu nahe zu treten, damit beschäftigt sich der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG).

„Wir halten uns an alle Landesverordnungen, sagt Thorsten Erdmann, bei der DLRG zuständig für Öffentlichkeitsarbeit bei der DLRG. Dazu gehöre auch, dass die Rettungskräfte bei der Behandlung von Verletzten aufgefordert seien, Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Mundschutz und Absperrungen auf dem Turm

Auch die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) hat sich vorbereitet und einen Pandemieplan erstellt. Dieser hat die internen Abläufe so überarbeitet, dass so wenige Direktkontakte wie möglich entstehen. „Der Einsatz am Strand wird auch in diesem Jahr wie gewohnt engagiert und professionell laufen“, sagt Einsatzkoordinator Manuel Brumme. „Für den täglichen Umgang am Strand und die Gesundheit aller möchten wir in erster Linie an die Badegäste appellieren, einen entsprechenden Abstand einzuhalten. Die Nutzung eines Mundschutzes ist ebenfalls wünschenswert. Das sind wir ja inzwischen schon gewohnt.“

Um den Abstand zu den Badegästen einhalten zu können, werden die Türme in Entfernung von 1,5 bis 2 Meter abgesperrt und entsprechende Hinweisschilder angebracht. Fragen beantworten und helfen sollen die Retter der Wasserwacht nach Möglichkeit unter freiem Himmel.

Doch die Rettungsschwimmer müssen nicht nur zu Badegästen Abstand halten, sondern auch zueinander. Auf den Türmen kann dadurch nur eine begrenzte Anzahl an Ehrenamtlern Wache halten. „Wir arbeiten an der Zahl an Rettungsschwimmern, die Vertretbar ist“, sagt Thorsten Erdmann. Dabei stehe man in engem Kontakt zu den Gemeinden.

Verschiedene Szenarien für Turmbesetzung

Es gäbe verschiedene Szenarien, um zu entzerren. „Zum Beispiel könnte man die Wachen mehr aufzusplitten. Beispielsweise dadurch, dass mehr Rettungsschwimmer am Strand unterwegs sind. Oder dass die Bootsbesatzungen länger draußen sind und nicht erst ins Boot steigen, wenn ein Einsatz kommt.“ Auf dem Turm würden dann nur noch zwei Rettungskräfte bleiben. „Wir haben Alternativen erarbeitet“, sagt Thorsten Erdmann. „Aber das geht nur im Rahmen des Möglichen.“

Wenn nicht genug Platz ist, dürfen auch nicht so viele Rettungsschwimmer kommen. „Wir können in diesem Jahr nicht 100 Prozent der Kapazität stellen, sondern vielleicht nur 90 oder 80“, sagt der DLRG-Sprecher. Die Bewerberzahlen seien die gleichen wie im Vorjahr. „Es könnte aber sein, dass wir dem einen oder anderen absagen müssen.“

Zu wenig Platz in der Unterkunft

Das Platzproblem auf den Türmen hat auch Bernd Zawierucha, der Chef der DLRG-Rettungsschwimmer in Kühlungsborn. „Wir haben in der Vorsaison drei, in der Hauptsaison vier Rettungsschwimmer auf dem Turm. In der Saison habe ich insgesamt 20 Rettungsschwimmer.“ In diesem Jahr würden es weniger sein. Das läge unter anderem an fehlenden Unterkünften.

„Die zentrale Unterkunft der Rettungsschwimmer am Sportplatz in Kühlungsborn Ost hat acht Zimmer, die jeweils nur mit zwei Personen belegt werden dürfen“, sagt der Chef der Kühlungsborner DLRG-Retter. „Andere Unterkünfte würden wir wahrscheinlich nicht mehr kriegen.“ Auch in den Gemeinschaftsräumen müssten die Ehrenamtler ihr Verhalten an die Corona-Vorschriften anpassen. „Da müssen sie dann in Etappen essen oder auf den Zimmern“, sagt Bernd Zawierucha. Zuvor müssten alle sich schriftlich verpflichten, die Bestimmungen einzuhalten.

„ Kühlungsborn hat einen guten Ruf bei Rettungsschwimmern“, sagt er. Auch seitens der Stadt werde viel getan, um sie bei Laune zu halten. Im Unterschied zu anderen Orten erhalten die Freiwilligen hier unter anderem eine Aufwandsentschädigung von 30 Euro am Tag. Woanders seien es nach Angaben von Bernd Zawierucha weniger.

So können Sie die Retter unterstützen Um die Freiwilligen, die auf ihren Wachtürmen Dienst tun, besser zu schützen, hat die DLRG Corona-Schutz-Sets zusammengestellt. Sie enthalten neben Desinfektionsmittel alles, was die Retter benötigen, um sich und andere im Einsatz vor dem Corona-Virus zu schützen. Denn bei Rettungen sei es unmöglich, den empfohlenen Sicherheitsabstand einzuhalten. Das Corona-Schutz-Set kostet etwa 50 Euro und muss an etwa 7000 Küstenretter verteilt werden. Eine finanzielle Herausforderung, die die DLRG nicht alleine stemmen kann. Deshalb bitten sie um Spenden. Weitere Informationen gibt es auf www.dlrg.de

Strände möglicherweise nicht komplett bewacht

Ab dem 29. Mai dürften Rettungsschwimmer aus anderen Bundesländern mit Dienstauftrag einreisen, sagt Bernd Zawiechura. Wenn sich bis dahin nicht noch etwas an den Bestimmungen ändere, könnte es trotzdem eng werden, die Besetzung der Türme zu gewährleisten. Man müsse dann versuchen, dass mit Technik ausgleichen. Um schneller zum Einsatzort zu gelangen erwägt die DLRG in Kühlungsborn beispielsweise, ein Quad anzuschaffen.

„Zu Pfingsten wird es das erste große Touristenaufkommen geben“, sagt DLRG-Sprecher Thorsten Erdmann. „Man muss gucken, wie es läuft.“ Dann würden nach und nach mehr Türme aufgemacht. in Kühlungsborn sind derzeit schon zwei geöffnet, in der Hauptsaison werden es dann insgesamt sieben sein.

Strandabschnitte mit Flaggen gekennzeichnet

In anderen Orten, beispielsweise auf Poel, sind die Rettungsschwimmer derzeit noch nicht auf dem Posten. Erst seien die Haupttürme dran, dann sukzessive die Nebentürme.“, sagt Thorsten Erdmann. Natürlich müsse vorher geklärt sein, dass die Rettungsschwimmer vorschriftsgemäß untergebracht werden können.

Thorsten Erdmann betont: „Wenn die Leute Urlaub bei uns machen, sind die Strände, an denen die DLRG Aufsicht hat, bewacht.“ Das gelte allerdings nicht für alle Abschnitte. Die, an denen Rettungsschwimmer im Einsatz sind, seien mit Flaggen gekennzeichnet. Die sollten die Besucher aufsuchen. „Jetzt ist noch alles entspannt“, sagt Thorsten Erdmann. Wie es in der Hauptsaison sein wird, müsse man abwarten.

Von Cora Meyer