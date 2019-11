Lebendiger Adventskalender öffnet in Selmsdorf

Selmsdorf

Die Kirchengemeinde Selmsdorf lädt ab Dienstag, den 3. Dezember, zum Lebendigen Adventskalender ein. Zu den geselligen Treffen sind alle Erwachsenen, Jugendlichen und Kinder willkommen. Das Programm ist je nach Gastgeber unterschiedlich.

Am Dienstag, dem 3. Dezember, lädt Gertraud Häfner vom Selmsdorfer Theater Zaunkönig zum Lebendigen Adventskalender ins Pfarrhaus, Hinterstraße 10, ein. Beginn: um 17 Uhr. Am Mittwoch, dem 4. Dezember, folgt um 17.30 Uhr Familie Baumann im Grünen Ring. Dritter Treffpunkt des Lebendigen Adventskalenders ist am Sonnabend, dem 7. Dezember, ab 14 Uhr der Weihnachtsmarkt auf dem Kirchhof.

Am Sonntag, dem 8. Dezember, lädt Familie Botterbeck um 18 Uhr nach Teschow, Zur Hohen Meile 1, ein. Der Evangelische Kindergarten, Am Mühlenbruch 77, heißt am Mittwoch, dem 11. Dezember, ab 15 Uhr Besucher zum Lebendigen Adventskalender willkommen. Die öffentliche Bibliothek in der Lübecker Straße 35 ist am Sonnabend, dem 14. Dezember, ab 16 Uhr der nächste Gastgeber. Auch dort tritt dann das Theater Zaunkönig auf. Am selben Tag lädt Familie Röttger in Lauen, Dorfstraße 6a, ab 18 Uhr zum Lebendigen Adventskalender ein.

Die Kirchengemeinde öffnet ihr Pfarrhaus am Dienstag, dem 17. Dezember, um 17 Uhr für die Aktion. Nächster Gastgeber am Mittwoch, dem 18. Dezember, ab 18 Uhr: die Arztpraxen Bühring/Hantel-Frey, Bardowieker Weg 4. Letzter Treffpunkt für den Lebendigen Adventskalender ist am Donnerstag, dem 19. Dezember, ab 17 Uhr der Tannenbaum am Springbrunnen nahe dem Gemeindehaus.

In Selmsdorf startete der erste Lebendige Adventskalender 2004 als Initiative von Familien, die im Oberdorf wohnen. Sie trafen sich allabendlich bei einem anderen Gastgeber zum Klönen. Später übernahm die Kirchengemeinde die Initiative. Es gibt Musik zum Singen, meistens wird Punsch, Glühwein oder eine Suppe gereicht.

