Boltenhagen

Die Steilküsten und Kliffs an der Ostseeküste sind beliebte Regionen für Spaziergänge. Nach dem vielen Regen und dem fehlenden Frost der vergangenen Wochen besteht aber eine erhöhte Gefahr von Abbrüchen an den Kliffs, wie bei Boltenhagens Ortsteil Redewisch.

Polizei hat Küste abgeflogen

Die Kurverwaltung warnt aktuell davor, oberhalb der Steilküste aber auch am Ufer am Fuß des Kliffs zu wandern. „Die Polizei hat uns nach einem Kontrollflug darauf hingewiesen, dass einige Teile des Weges oberhalb der Steilküste stark einsturzgefährdet sind. Wir raten zur Zeit dringend von einer Wanderung entlang der Steilküste ab“, informiert Franziska Broese von der Kurverwaltung im Ostseebad.

Informationstafeln erklären die Dynamik der Steilküste und weisen auf Gefahren hin. Quelle: Malte Behnk

Das sind Anzeichen von Gefahr

Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (Lung) gibt Hinweise, wie Gefahren erkannt werden können. Hervorstehende Gesteinsblöcke und geneigte Bäume mit frei liegenden Wurzeln sind erste Anzeichen für Kliffinstabilität. An steilen oder unterspülten Kliffs mit Brandungshöhlen oder entlang von Rissen und Spalten ist infolge der Schwerkraft stets mit Blockstürzen zu rechnen. Wasseraustritte am Steilufer in Bereichen mit wechselnden Gesteinsschichten, wie an der Steilküste bei Boltenhagen oder an der Westküste der Insel Poel, führen ebenfalls zur Verminderung der Standfestigkeit und sind oft Auslöser von Rutschungen.

Weitere Abschnitte betroffen

Betroffen ist sehr wahrscheinlich nicht nur das Kliff „Klütz Höved“ in Redewisch, das mit 37 Metern das höchste Ufer an der mecklenburgischen Küste ist. Auch die Steilküsten bei Warnkenhagen und Steinbeck weiter westlich an der Ostseeküste können ebenso von dem vielen Regenwasser beeinflusst sein und abbrechen.

Von Malte Behnk