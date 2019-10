Woran erinnert sich eine ehemalige Leistungssportlerin, wenn es um die DDR und die Wende geht? Und wie geht ein IM mit seiner Vergangenheit um? Was haben die Gedanken eines Pfarrers und eines Musikers gemein? Um diese und viele andere Fragen geht es in „Linien“, einem Theaterprojekt, das in Grevesmühlen zu sehen war.