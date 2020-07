Lebensmittelmärkte in Mecklenburg: Hier wird gebaut

Bad Doberan

Um ihre Orte auch infrastrukturell attraktiver zu machen, planen einige Städte und Gemeinden in Mecklenburg den Bau oder die Erweiterung von Lebensmittelmärkten. So soll etwa im Ostseebad Nienhagen an der Doberaner Straße ein neuer Edeka-Markt entstehen. „Die Planungsauskünfte haben wir jetzt zusammen mit einem entsprechenden Gutachten zum favorisierten Standort an die Raumordnungsbehörde geschickt“, sagt Bürgermeister Uwe Kahl ( CDU). „Und wir gehen ­davon aus, dass wir eine positive Rückmeldung bekommen.“

Sollte es auch vom Land grünes Licht für den Bau des Lebensmittelmarktes geben, „könnte ­alles ganz schnell gehen“, hofft Kahl. „Wir stehen jedenfalls ­Gewehr bei Fuß.“ Im Anschluss müsste die Gemeinde die Baugenehmigung auf den Weg bringen und den Bebauungsplan ändern, weil es sich bei der rund 2,3 Hektar großen Fläche neben der Fischräucherei aktuell noch um Ackerland handelt.

„Es könnte ­jetzt mit dem Bau des Edeka-Marktes ganz schnell gehen – wir stehen jedenfalls ­Gewehr bei Fuß.“ Uwe Kahl (CDU), Bürgermeister Ostseebad Nienhagen Quelle: Sabine Hügelland

Geplant ist laut Aufstellungsbeschluss ein sogenannter Vollsortimenter mit einer Verkaufsfläche von insgesamt 2000 Qua­dratmetern. Zusätzlich zum ­Lebensmittelhandel mit maximal 1300 Quadratmetern können auch andere Geschäfte wie Drogerie, Backshop oder Getränkehandel auf der Fläche entstehen.

Rewe baut Vollsortimenter in Bad Doberan

An der Nienhäger Chaussee in Bad Doberan wird in den kommenden Monaten ein neuer Rewe-Markt entstehen. „Wir haben seit dem 30. März die entsprechende Baugenehmigung“, sagt Heiko Anker, der mit seiner Newtown-Projektentwicklungsgesellschaft das Vorhaben in die Tat umsetzen will. Wann genau mit dem Bau des neuen Lebensmittelmarktes begonnen wird, könne er aktuell noch nicht sagen, erklärt der Projektentwickler: „Das hängt von einigen Faktoren ab – jetzt müssen zunächst die Ausschreibungen für die jeweiligen Arbeiten vorbereitet werden.“

In jedem Fall werde auf einer Verkaufsfläche von knapp 1700 Quadratmetern ein Vollsortimenter inklusive Bäcker entstehen, macht Heiko Anker deutlich. Dazu kommen 100 Parkplätze: „So schaffen wir an diesem Standort ein breiteres, qualitativ hochwertiges Angebot – das kommt auch den benachbarten Wohngebieten zugute.“

Bislang gab es an der Nienhäger Chaussee Küchenstudio und Angelfachmarkt. Der aktuelle Gebäudekomplex wird für den neuen Rewe-Markt abgerissen. Quelle: Manfred Sander

Denn künftig werde in diesem Bereich der Zielsuchverkehr entfallen: „Der neue Rewe ist dann für die Anwohner auch fußläufig erreichbar.“ Dass es mit einem weiteren Lebensmittelmarkt in der Münsterstadt ein Überangebot gibt, glaubt Anker nicht: „ Bad Doberan hat mit dem Edeka am Handelspark bislang nur einen Vollsortimenter – und der wird fraglos gut geführt.“ Dennoch: „Wir wissen alle, was donnerstags, freitags und samstags auf dem Gelände los ist – da gibt es kaum noch freie Parkplätze.“

Letztlich würde von einem neuen Rewe-Markt ganz Bad Doberan profitieren, ist Anker überzeugt: „Denn auch im Einzelhandelskonzept der Stadt wird die Ansiedlung eines weiteren Lebensmittel-Vollsortimenters ausdrücklich empfohlen.“

Rerik bekommt zweiten Supermarkt

Im Ostseebad Rerik soll ein zweiter Supermarkt gebaut werden. Mit der Neuansiedlung eines Supermarktes will die Stadt ihr Zentrum ­stärken. Das Gebiet liegt am Ortseingang an der L 122 neben dem bereits vorhandenen Edeka-Markt. Es wird derzeit als Parkplatz genutzt. Zur notwendigen Änderung am Bebauungsplan 21 „Einkaufszentrum am Parkplatz in der Kröpeliner Straße“ können Einwohner noch bis zum 24. August ihre Stellungnahmen abgeben. Die Unterlagen sind im Amt Neubukow-Salzhaff beim Bauamt im Panzower Landweg 1 in Neubukow einzusehen.

Nahversorgung in Satow soll an einen Standort

In Satow soll die Nahversorgung in der Gemeinde an einem Standort zentriert werden. Auf einer freien Fläche südlich der Fritz-Reuter-Straße werden die Märkte Rewe, Aldi und Kik gebündelt. „Der Investor versucht, hier noch mehr Unternehmen anzusiedeln“, sagt Bürgermeister Matthias Drese ( SPD). Grund für ein Nahversorgungszentrum: Rewe und Aldi wollen sich erweitern. „An den jetzigen Standorten ist dafür aber kein Platz“, so Drese. Die Gemeinde sei auf die Nahversorger angewiesen. Es gebe zwar keinen Mehrbedarf – aber mit Blick auf die Wohngebiete, die in Satow und Umgebung neu entstehen, sei es wichtig, dass die vorhandenen Lebensmittelmärkte bleiben.

Der Aldi-Markt in Satow soll vergrößert werden. Dazu ist ein Umzug ans andere Ende des Ortes notwendig. Quelle: Lennart Plottke

Damit das Nahversorgungszentrum entstehen kann, muss Satows Flächennutzungsplan geändert und ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Die Gemeindevertreter haben den Vorentwürfen für beide Pläne auf ihrer jüngsten Sitzung zugestimmt. Diese liegen jetzt öffentlich aus, Stellungnahmen werden eingeholt.

Bargeshagen plant Markt und mehrere Wohnhäuser

Auch in Bargeshagen soll ein Verbrauchermarkt gebaut werden. Favorisierter Standort ist eine etwa 7000 Quadratmeter große, bislang unbebaute Fläche an der B 105. Nach Vorstellungen der Gemeinde werden neben dem Discounter mit einer Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern auch mehrgeschossige Wohnhäuser entstehen. Um das neue Gebiet optimal erschließen zu können, soll in Verlängerung des Admannshäger Damms ein Kreuzungsbereich eingerichtet werden.

„Mit Blick auf die neuen Wohngebiete ist es wichtig, dass die vorhandenen Lebensmittelmärkte bleiben.“ Matthias Drese (SPD), Bürgermeister Satow Quelle: Lennart Plottke

Damit die geplanten Baumaßnahmen umgesetzt werden können, muss zunächst der Flächennutzungsplan der Gemeinde angepasst werden – denn neben diesem Bereich wird es auch beim gegenüberliegenden Gewerbegebiet am Admannshäger Damm Veränderungen geben. Dieses Gebiet soll um vier Hektar erweitert werden – entsprechende Anfragen von Betrieben, insbesondere für das produzierende Gewerbe, liegen der Gemeinde vor.

Aldi zieht vor den Toren Wismars um und erweitert sich

Im Kritzower Gewerbegebiet vor den Toren Wismars soll noch in diesem Jahr ein neuer Aldi-Discounter eröffnen. Baubeginn war Ende April. Möglichst zum Weihnachtsgeschäft soll die Eröffnung sein. „Wir können uns am jetzigen Standort nicht erweitern“, sagt Olaf Stritzke, Leiter der für Mecklenburg zuständigen Immobilienabteilung von Aldi-Nord mit Sitz in Scharbeutz.

Die Unternehmensgruppe hat im Gewerbegebiet der Gemeinde Hornstorf ein 28 000 Quadratmeter großes Brachland erworben. Davon sind mehr als 7000 Quadratmeter für die Aldi-Filiale mit 80 Stellplätzen vorgesehen.

„Unser bisheriger Markt platzt aus allen Nähten – der neue Discounter wird deutlich größer und moderner.“ Olaf Stritzke, Leiter Immobilien und Expansion bei Aldi Nord Quelle: Ulf-Kersten Neelsen

Die jetzige Filiale sei nicht mehr zeitgemäß und zu klein. „Unser Markt in Kritzow platzt aus allen Nähten“, erklärt Stritzke. „Der neue Discounter wird deutlich größer und moderner.“ Als Verkaufsfläche stehen 1270 Quadratmeter zur Verfügung – jetzt sind es 763. Die Zufahrt verläuft über die Straße Karpendiek, die jetzt auch zum Real-Parkplatz führt.

Um die Situation an der Kreuzung Karpendieck/Zufahrt zu Real und Aldi zu entzerren, geht es nach dem Einkauf über die alte B 192 und vorbei an der Tankstelle wieder auf die Hauptstraße, sagt Hornstorfs Bürgermeister Andreas Treumann. Offen ist derzeit noch, was auf der Fläche neben dem Aldi gebaut wird. Möglich wären, so Treumann, ein Garten- oder ein Baufachmarkt.

Noch offen ist auch die Nachnutzung der jetzigen Aldi-Filiale. Auch diese befindet sich im Eigentum der Unternehmensgruppe. Die Gemeinde hatte mit einer Änderung des B-Plans festgelegt, dass hier kein zentrenrelevanter Einzelhandel zulässig ist. Baumarkt, Gartenmarkt, Fahrradladen – einiges wäre trotzdem möglich.

Neu bauen möchte Aldi in Wismar an der Schweriner Straße auf dem früheren Hevag-Gelände. Der Bebauungsplan befindet sich im Verfahren. Die Pläne wurden ab 16. Juni für sechs Wochen ausgelegt. Das ist Stufe zwei im Bauleitverfahren. Der abschließende Abwägungs- und Satzungsbeschluss folgt dann noch. Bei einem Neubau wird die Filiale an der Bürgermeister-Haupt-Straße abgerissen.

Von Lennart Plottke