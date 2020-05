Leere Sitze in Bus und Bahn: Mecklenburgs Nahverkehrsbetriebe in der Krise

Rostock/Wismar/Grevesmühlen

Schwere Zeiten für die Nahverkehrsbranche in Mecklenburg. Die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen im öffentlichen Leben haben die Betriebe in eine beispiellose Krise getrieben. So sind die Fahrgastzahlen auf den Bus- und Straßenbahnlinien im März und April um bis zu 70 Prozent eingebrochen. Trotz fortschreitender Lockerungen der Corona-Maßnahmen und der langsamen Wiederaufnahme des Normalbetriebes rechnen die Firmen bis zum Jahresende mit Umsatzeinbußen von mehreren Millionen Euro.

Alleine bei der Rostocker Straßenbahn AG ( RSAG) wird von Verlusten in Höhe von etwa sechs Millionen Euro ausgegangen. „Das tatsächliche Ergebnis wird aber davon abhängen, wie schnell und wie intensiv die Fahrgäste Straßenbahnen und Busse in Rostock wieder nutzen werden“, erklärt Katharina Borck, Teamleiterin Strategisches Marketing.

Nahbus : Vier Wochen ohne Einnahmen

Noch härter hat es die Nahbus Nordwestmecklenburg GmbH getroffen. Aus Sicherheitsgründen musste in sämtlichen Bussen die vordere Eingangstür über einen längeren Zeitraum geschlossen bleiben und der Fahrer durch eine Absperrung vom Fahrgastraum getrennt werden. Dies hatte zur Folge, dass Passagiere keine Fahrscheine mehr erwerben konnten und Kontrollen ausfallen mussten.

„Da zu diesem Zeitpunkt keine alternativen Möglichkeiten für den Ticketkauf bestanden, waren wir gezwungen, die Fahrgäste seit dem 17. März auch ohne Fahrschein zu befördern und hatten somit keinerlei Einnahmen für die Dauer von insgesamt vier Wochen“, berichtet Silke Fischer aus der Marketingabteilung.

Hinweisschilder wie diese sind an vielen Bussen zu finden. Quelle: Nahbus

Erst seit Mitte April können Gäste ihre Tickets über ein Bestellformular, im neu eingerichteten Online-Shop oder am ZOB Wismar kaufen. „Allerdings ist uns bewusst gewesen, dass nicht alle Passagiere eine dieser drei Möglichkeiten nutzen konnten – so beispielsweise Menschen ohne Internetzugang“, sagt Fischer.

Fahrgastzahlen stabilisieren sich langsam

Mittlerweile ist der Einstieg durch die vordere Tür und somit der Fahrscheinkauf beim Fahrer wieder möglich. Dennoch hat die Corona-Krise dem Betrieb erhebliche finanzielle Verluste bereitet. Vor allem weil die Fahrgastzahlen trotz der Lockerungsmaßnahmen in den vergangenen Tagen längst nicht auf Normalniveau seien. Das bestätigt ebenfalls Rebus-Geschäftsführer Thomas Nienkerk: „Seit Mai verändern sich die Zahlen vorsichtig in Richtung Zuwachs.“ Dennoch bleibe abzuwarten, wie die Entwicklungen in den nächsten Tagen verlaufen.

Auch bei der RSAG haben die schrittweisen Lockerungen seit Mitte April für vollere Straßenbahnen und Busse gesorgt. „Trotzdem geht weiterhin ein großer Teil der Schüler nicht täglich zur Schule, Freizeiteinrichtungen haben noch geschlossen und es sind keine Touristen in der Stadt“, gibt Borck zu bedenken. Die Auslastung in der ersten Maiwoche lag daher nur etwas über 50 Prozent.

Ticketverkäufe: Abonnenten werden weniger

In den Ticketverkäufen spiegeln sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie ebenfalls wider. Alleine in den ersten Wochen seien die Umsätze frei verkäuflicher Tickets um bis zu 80 Prozent eingebrochen, wie Borck berichtet. Seither sei eine erneute Steigerung zu verzeichnen. Dabei haben die Verkäufe der Einzelfahr- und Tageskarten etwas stärker reagiert als der Absatz der Monatskarten.

„Einhergehend mit den Lockerungen bei Gewerbe und Schulen lagen die Verkäufe der Monatskarten zum Monatsbeginn Mai bei etwa 35 Prozent gegenüber den Monaten vor der Pandemie.“ Zu beklagen sei allerdings weiterhin ein Rückgang von über 600 Abonnenten. „Das entspricht zwar nur etwa zwei Prozent, jedoch ist die Rückkehr dieser Kunden auf lange Zeit ungewiss“, so die Teamleiterin Strategisches Marketing.

Lydia Schmidt nutzt das Online-Ticket für die Rostocker Straßenbahn mittels VVW-App. Ein QR-Code auf dem Handy ersetzt dabei das Ticket aus Papier. Quelle: OVE ARSCHOLL

Anpassung der Fahrpläne

Während Nahbus und Rebus wieder zu ihrem gewohnten Betrieb zurückgekehrt sind, bietet die RSAG derzeit lediglich 90 Prozent ihres Fahrplanangebots an. Seit dem 1. Mai verkehren die wichtigsten Linien in der Woche tagsüber wie gewohnt im 10-Minuten-Takt. Eine etwas geringere Taktung besteht momentan noch auf den schwächer nachgefragten Linien, wie unter anderem in Richtung Brinckmansdorf und Gehlsdorf sowie in den Abendstunden, teilt Borck mit.

Nahbus wiederum hat mit der Öffnung der Schulen in Mecklenburg-Vorpommern vom Ferienfahrplan zurück auf den Schulfahrplan geschaltet. Auf einen Sonderfahrplan wurde die ganze Zeit über bewusst verzichtet, wie Silke Fischer bestätigt. „Wir wollten die Passagiere, die auf den Bus angewiesen sind, auch weiterhin zuverlässig befördern können.“

Präventionsmaßnahmen

Um das Ansteckungsrisiko in Bus und Bahn zu verringern, setzen die kommunalen Verkehrsbetriebe auf zusätzliche Hygienerichtlinien und gründliche Säuberung. „Wir lassen unsere Fahrzeuge wie üblich jeden Tag reinigen. Außerdem erfolgt eine gezielte Desinfektion der Haltestangen, Türtaster, Entwerter, Sitzbankstützen, Griffstangen und Fensterrahmen“, betont Borck.

Ähnlich sieht die Situation bei Rebus aus. In den Abendstunden behandle das Personal sämtliche Oberflächen mit hochprozentigem Alkoholreiniger. Des Weiteren seien derzeit deutlich größere Busse im Einsatz, damit der Abstand eingehalten werden könne.

Stephan Seeger reinigt bei Rebus in Bad Doberan die Busse. In diesen Zeiten besonders gründlich – alle Scheiben werden täglich mit Seifenlauge desinfiziert. Quelle: OVE ARSCHOLL

Die Rostocker Straßenbahn AG hat sich zudem für weitere Präventionsmaßnahmen entschieden. Seit dem 12. März 2020 werden alle Fahrzeugtüren bei jedem Halt automatisch durch das Fahrpersonal geöffnet. Für Fahrgäste entfällt somit das Drücken des Türöffnungs-Tasters zum Ein- und Aussteigen. Lediglich die Taste für das „Halten auf Wunsch“ im Bus muss bedient werden.

Zum weiteren Schutz sind Fahrgäste während der Beförderung verpflichtet, eine Nase-Mund-Bedeckung zu tragen. Außerdem werden sie gebeten, Mehrfahrtenkarten zu lösen, um die Verkaufsvorgänge so gering wie möglich zu halten. „Unsere Fahrgäste halten sich vorbildlich an die Regelungen“, teilt Rebus-Chef Thomas Nienkerk auf Anfrage mit.

Folgt eine Erhöhung der Ticketpreise?

Sowohl die umfangreichen Maßnahmen als auch die massiven Umsatzeinbußen der Mecklenburger Verkehrsbetriebe lassen Vielfahrer vor allem eine Frage stellen: Ist in den nächsten Monaten mit einer Erhöhung der Ticketpreise zu rechnen? „Ob es aufgrund der Corona-Krise dazu kommen wird, lässt sich momentan noch nicht abschätzen.

Letztendlich liegt die Entscheidung hierzu bei unserem Aufgabenträger, dem Landkreis Nordwestmecklenburg, der die tarifgebende Behörde ist“, antwortet Silke Fischer von Nahbus. Rebus kann eine Preiserhöhung ebenfalls nicht ausschließen.

Um außerordentliche Steigerungen der Ticketpreise zu vermeiden, fordern die Verkehrsunternehmen bundesweit einen Rettungsschirm für den öffentlichen Personennahverkehr. „Im Gegensatz zu den meisten anderen betroffenen Branchen gibt es für den Nahverkehr bisher keine staatlichen Hilfen oder Ausgleichszahlungen. Gespräche dazu laufen aber sowohl zwischen der ÖPNV-Branche und dem Land MV als auch auf der Bund-Länder-Ebene“, teilt RSAG-Mitarbeiterin Katharina Borck mit. Für die Passagiere bedeutet dies also: abwarten.

Von Susanne Gidzinski