Grevesmühlen

Aufgrund mehrerer bestätigter Coronafälle am Gymnasium Am Tannenberg in Grevesmühlen, sind auf Anweisung des Gesundheitsamtes neben den Jahrgängen sieben und zehn auch mehrere Lehrer in Quarantäne geschickt worden. Das führt dazu, dass der Einrichtung nicht mehr genügend Personal zur Verfügung steht. „Aus diesen Gründen können wir den Präsenzunterricht in den siebten bis zehnten Klassen für den Zeitraum vom 13. bis einschließlich 24. November nicht mehr leisten“, teilt Schulleiterin Andrea Großmann auf der Homepage der Schule mit.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Mit dem Staatlichen Schulamt Schwerin sei die Entscheidung getroffen worden, dass der Präsenzunterricht für Jahrgänge der gymnasialen Oberstufe 11 und 12 unbedingt aufrechterhalten wird, „da die Unterrichtsinhalte sowie die Semesterbewertungen in einem unmittelbaren Zusammenhang mit den Abiturprüfungen stehen“. Die Schüler der siebten bis zehnten Klasse werden während des Zeitraums online beschult und sollen sich regelmäßig montags und mittwochs auf beiden Plattformen der Schule über die gestellten Aufgaben informieren. Die Kontaktaufnahme zu den Fachlehrern ist ebenfalls über diese beiden Plattformen möglich. „Wir sind bestrebt, den Präsenzunterricht so schnell wie möglich im Interesse aller Beteiligten wiederaufzunehmen“, betont die Schulleiterin.

Anzeige

Auch an der Regionalen Schule Am Wasserturm werden Schüler über Internet mit Schulaufgaben versorgt. Sie dürfen bis zum 24. November nicht in die Schule. Betroffen sind 120 Schüler der siebten und achten Klasse sowie zehn Lehrkräfte. Nach Informationen des Landkreises war ein Schüler positiv getestet worden, der Teil eines erweiterten Infektionsgeschehens von insgesamt sieben Fällen in seinem persönlichen Umfeld ist.

Lesen Sie auch

Von Jana Franke