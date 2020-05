Lehrgänge für Rettungsschwimmer in MV ausgefallen

Rostock

Das Coronavirus hat in diesem Jahr die Ausbildung der Rettungsschwimmer ausgebremst. „Seit März waren aufgrund des Coronavirus sämtliche Trainingseinheiten in der Neptun-Schwimmhalle sowie übergreifende theoretische Auffrischungen auf Eis gelegt“, sagt Stefanie Kasch, Pressesprecherin der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) im Kreisverband Rostock. „Stattdessen standen Laufeinheiten an der frischen Luft und das Selbststudium im Mittelpunkt.“

Vorher, in den Herbst- und Wintermonaten, lief alles wie gewohnt: Die Ehrenamtlichen absolvierten Fortbildungen und Trainingseinheiten. Außerdem hätten sie die Zeit für eine Überholung des medizinischen Equipments und der technischen Rettungsmittel genutzt, sagt Stefanie Kasch. „Zudem bestanden 40 neue Nachwuchskräfte erfolgreich die Prüfung zum Rettungsschwimmer.“

Anzeige

Badegäste müssen sich keine Sorgen machen

Auch die Mitglieder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) Mecklenburg-Vorpommern konnten ihre Lehrgänge absolvieren, bevor die Corona-Beschränkungen begannen, sagt Thorsten Erdmann, der Leiter des Bereichs Öffentlichkeitsarbeit. „Jetzt haben wir die Lehrgangstätigkeit erstmal eingestellt.“

Weitere OZ+ Artikel

Badegäste müssten sich aber keine Sorgen machen: „Auf den Türmen sind nur Rettungsschwimmer mit gültigen Zertifikaten“, sagt er. „Alle zwei Jahre müssen sie einen Lehrgang machen“, sagt Bernd Zawierucha, Chef der Rettungsschwimmer der DLRG in Kühlungsborn. Wenn dieser in diesen Wochen bei einem Rettungsschwimmer fällig werde, sagt Thorsten Erdmann, dann würde die Prüfung ausgesetzt bis zum zweiten Halbjahr. „Das sind aber sehr seltene Einzelfälle.“

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Lehrgänge müssen nachgewiesen werden

In Kühlungsborn veranstaltet die DLRG keine Lehrgänge – und das nicht erst seit Corona. „Wir machen keine, weil uns eine Schwimmhalle fehlt“, sagt Bernd Zawierucha. Zum Teil böten die Schulen aber eine entsprechende Ausbildung an. „Am Friderico-Francisceum in Bad Doberan ist Rettungsschwimmen ein Projektfach in der Oberstufe“, sagt Pascal Wulf, der in der Saison am Strand von Kühlungsborn im Einsatz ist. „Auch das Schulzentrum in Kühlungsborn hat so etwas in den vergangenen Jahren angeboten“, sagt Bernd Zawierucha.

Um auf einem Rettungsturm arbeiten zu dürfen, müssen Ehrenamtler mindestens 16 Jahre alt sein und das Rettungsschwimmerabzeichen in Silber haben. Ihre Unterlagen müssen sie bei der Bewerbung bei der DLRG einreichen – und werden dann erst auf die Rettungstürme in Mecklenburg-Vorpommern verteilt.

Lesen Sie auch

Von Cora Meyer