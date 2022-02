Boltenhagen

Wenn es von Oktober bis Mai kühler ist und der Strand im Ostseebad Boltenhagen (Landkreis Nordwestmecklenburg) nicht so sehr zum Sonnenbaden und Planschen im Meer einlädt, kommen viele Urlauber, die ihre Hunde mitbringen. Sie genießen mit den Vierbeinern die lange Küste und den Auslauf, denn außerhalb der Badesaison dürfen Hunde an alle Strandabschnitte und müssen nicht einmal angeleint sein – bis zum 23. Dezember 2021.

Urlauber bemängeln neue Regeln

An dem Tag wurde eine neue Verordnung für Hundehalter im Amtsbereich Klützer Winkel erlassen. Die besagt, dass an Boltenhagens Stränden ebenso eine Leinenpflicht gilt wie auf den öffentlichen Wegen, Straßen und Grünanlagen des Ostseebads. Doch nach vielen Rückmeldungen von Einheimischen und Gästen soll das jetzt schnell wieder geändert werden. Noch in dieser Woche soll die Gemeindevertretung eine Entscheidung fällen. Urlauber, die gerade das schroffe Wetter in Boltenhagen genießen, haben von der neuen Verordnung zum Teil noch nichts mitbekommen. Genau genommen hat auch weder die Gemeinde noch die Amtsverwaltung Personal, um die Hunde am Strand zu kontrollieren. Im Sommer sind unter anderem Strandvogte dafür im Einsatz.

Seit 20 Jahren Boltenhagen-Urlaub mit Hund

Ines und Mathias Pick aus Templin kommen zum Beispiel schon seit mehr als 20 Jahren, teilweise mehrfach im Jahr, nach Boltenhagen. Seit 14 Jahren begleitet sie ihr Jack Russel „Dubbi“. Ihnen ist es wichtig, dass alle untereinander am Strand Rücksicht nehmen. „Teilweise lassen Hundebesitzer Haufen liegen. Da sage ich dann auch etwas“, so Ines Pick, die das Urlaubsziel nicht nur für sich, sondern auch für den Hund auswählt. Im Frühjahr und Herbst nutzen sie die gesamte Strandlänge, im Sommer beschränken sie sich auf die Hundestrand-Abschnitte. „Wenn ich nicht mit Hund Urlaub machen kann, will ich da nicht hin“, sagt sie. In Boltenhagen fühlt sich die ganze Familie wohl. „Hier kann er viel rumlaufen und schnüffeln“, sagt die Besitzerin über „Dubbi“. Im Ferienhaus, das sie regelmäßig mieten, habe der Besitzer auch einen Hund und so habe man sich schon angefreundet.

Jack Russel Dubbi (14) kommt schon sein ganzes Leben mit seinen Besitzern Ines und Mathias Pick aus Templin ins Ostseebad. Er liebt den Auslauf am Strand. Quelle: Malte Behnk

Begeistert von langen Spaziergängen

Zum ersten Mal, aber vollkommen begeistert sind Bettina und Klaus Päschke mit Mischlingshündin „Wilma“ in Boltenhagen zu Gast. „Wir haben im Seehotel ein tolles Zimmer und dort sind auch andere Gäste mit Hunden“, berichtet Klaus Päschke, der auch vom Spaziergang auf der Dünenpromenade vollkommen begeistert ist. Direkt am Strand kann sich sie aber viel mehr austoben. „Wir sind schon ganz um die Steilküste in Richtung Redewisch gegangen“, sagt Bettina Päschke. Das Paar aus der Nähe von Harburg in Niedersachsen will viel Werbung für Boltenhagen machen. „Wir erzählen auf jeden Fall unseren Kindern und Enkeln, wie schön es hier ist.“ Von einer Leinenpflicht am Strand haben auch sie noch nichts gehört. „Hier ist so viel Platz, dass man gut Rücksicht aufeinander nehmen und sich aus dem Weg gehen kann“, meint Klaus Päschke.

Gäste mit Hund sind wichtige Zielgruppe

Weil sich jetzt Urlauber wie Päschkes und Picks bei der Kurverwaltung oder bei ihren Vermietern melden, soll die Regelung angepasst werden. „Aus touristischer Sicht gehören Gäste mit Hund insbesondere in der Nebensaison zu einer wichtigen Zielgruppe. Die dann erlaubte Begehung des Strandes mit dem eigenen Hund machte Boltenhagen zu einem besonders geeigneten Ziel“, heißt es in einer Diskussionsvorlage der Kurverwaltung für die Kommunalpolitiker. Stammgäste würden durch die neue Verordnung verprellt.

Keine andere Freilaufmöglichkeit

Zudem spreche das Tierschutzgesetz für Freilauf am Strand. „Da keine andere Hundewiese im Gemeindegebiet vorgehalten werden kann, widerspricht die neue Verordnung dem Tierschutz und Tierwohl“, heißt es in der Vorlage der Kurverwaltung. An den Hundestränden sollte ganzjährig und an Teilen des Badestrandes zeitweise auf die Leinenpflicht verzichtet werden. In der Nebensaison vom 1. Oktober bis 30. April sollen Hunde am westlichen Strand ab Aufgang 4, in Höhe des Seehotels und am östlichen Strand ab Zugang 14 am Rallenweg ohne Leine laufen können. Im Ort und auch auf der Dünenpromenade soll es bei der ganzjährigen Leinenpflicht bleiben.

„Wir wollen auch noch genauer zeigen, wo in Boltenhagen, aber auch in der Umgebung Hundestrände sind. Mit Beutelspendern an den Mülleimern sorgen wir auch für weitere Infrastruktur“, sagt Kurdirektor Martin Burtzlaff, der sich freut, dass sich die Urlauber mit Hund so willkommen fühlen. „Den Gästen bleibt vor allem in Erinnerung: Wie wurde ich empfangen“, so Burtzlaff.

Von Malte Behnk