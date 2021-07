Premiere in Grevesmühlen - Saisonstart im Piraten Open Air Grevesmühlen: So lief die Premiere am Freitagabend

Deutliche Worte bei der Premiere von „Ein Königreich vor dem Wind“ am Freitagabend in Grevesmühlen. Aufgrund der juristischen Auseinandersetzungen um die aktuelle Saison gibt es noch einige Hürden zu nehmen. Doch Intendant Peter Venzmer gibt sich kämpferisch.