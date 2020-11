Die Schwerinerin Karina Brauer ist in Nordwestmecklenburg bekannt. Sie leitet die Awo-Beratungsstelle für von Gewalt betroffene Menschen in Grevesmühlen. Mit ihren Romanen lässt sie sich ungern in Schubladen stecken. In ihrem neuesten Buch geht es um ein Verbrechen, um Liebe und den DDR-Alltag.