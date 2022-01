Leiterin der Stadtbibliothek in Grevesmühlen liest gerne Jugend-Bücher

Grevesmühlen

Ulrike Gagzow-Schultheiß leitet die Stadtbibliothek in Grevesmühlen. „Ich bin hier seit dem 1.1.2020“, erläutert sie. Vorher arbeitete sie in der Stadtbücherei in Klütz. Den Beruf der Bibliotheks-Facharbeiterin erlernte sie in den Jahren 1981 bis 1983 in der damaligen Stadt- und Kreisbibliothek in Grevesmühlen. In der heutigen Stadtbücherei arbeiten drei Festangestellte. Sie betreuen junge Menschen wie Luisa Schnoor und Leonie Kramp im freiwilligen sozialen Jahr. Die Stadtbibliothek hält für Leser 54 000 Bücher und Hörbücher bereit, aber auch digitale Medien wie die „Lese-Eulen“ genannte Geräte, die Bücher vorlesen, die Tigerbook-App mit Geschichten für Kinder und die eKidz-App, die beim Lesenlernen und bei der Sprachförderung hilft.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was liest Ulrike Gagzow-Schultheiß am liebsten? Sie antwortet: „Ich mag Geschichten von Sandra Brown und Evi Dunmore, aber auch Jugend-Bücher. Es gibt ganz tolle Jugend-Bücher.“

Von Jürgen Lenz