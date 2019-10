Lena Hohls dreht einen Unterwasserfilm

Groß Schwansee

Die Natur an und in der Ostsee liegt Lena Hohls (28) aus Neuenhagen bei Kalkhorst sehr am Herzen. Daher engagiert sie sich auch an der Naturstation des Vereins „Naturraum Klützer Winkel“ in Groß Schwansee, wo Schulklassen, aber auch Urlaubern der Lebensraum Ostseeküste mit seinen besonderen Pflanzen und Tieren nähergebracht wird. Mit Unterwasserfilmen will sie mehr Aufmerksamkeit für die Lebensräume der Ostsee und ihren Schutz schaffen.

Naturstation in Groß Schwansee Die Naturstation am Strandzugang 5 in Groß Schwansee wurde ursprünglich 2016 vom Nabu aufgebaut. 2017 hat sie dann der Verein „Naturraum Klützer Winkel“ übernommen. Von April bis Oktober finden Ostsee-Entdeckungstouren am ehemaligen Grenzküstenstreifen statt. Jahrzehntelang durfte der Küstenbereich zwischen Pötenitz und Steinbeck nicht betreten werden. Grenzsoldaten kontrollierten das Sperrgebiet. Die Natur konnte sich hier ohne große Störungen entwickeln. Infos im Netz: www.naturstation.com

Unzählige Lebensräume

Die 28-Jährige arbeitet jetzt seit Mai an einem Film über die Ostsee. Dazu ist sie häufig mit Schnorchel und Flossen unter Wasser. „In der Ostsee gibt es unzählige Lebensräume kennenzulernen, von denen ich berichten möchte“, sagt sie. Veröffentlicht werden die Filme dann im Internet auf den Seiten des Vereins Naturraum Klützer Winkel.

Die Chinesische Wollhandkrabbe ist eingewandert und lebt inzwischen auch in der Ostsee. Quelle: Imago

„Unter Wasser gibt es eine Menge zu entdecken. Einmal in die Ostsee eingetaucht, erwartet uns eine komplett andere Welt, die mich sehr fasziniert. Genau das kann man auch bei uns in Groß Schwansee erleben“, zeigt Lena Hohls ihre Begeisterung für die Natur ihrer Heimat in Nordwestmecklenburg.

Ohrenquallen leben in der Ostsee. Quelle: ozeaneum

„Nur wenige Meter vom Strand entfernt tummelt sich das Leben unter Wasser“, sagt sie. „Zu sehen gibt es beispielsweise verschiedene Pflanzengesellschaften, Ostsee- und Sandgarnelen, Ohrenquallen, Chinesische Wollhandkrabben, junge Schollen, Sandgrundeln, Schwebegarnelen, Strandschnecken oder Strandkrabben. Man weiß nie, wer als nächstes ins Bild schwimmt oder läuft.“

Bei ihrer Arbeit in der Ostsee hat Lena Hohls schon festgestellt: Filmen mit der Natur ist nicht einfach und selten vorhersehbar. „Um wirklich gute Aufnahmen zu bekommen, müssen auch die äußeren Bedingungen stimmen: möglichst kein Wind und klares Wasser. Dann gelingen die besten Videos“, sagt Lena Hohls, die mit einer kleinen Actionkamera filmt. Alles was zur Filmproduktion gehört, macht sie ehrenamtlich. Fertig sein soll der Film bis zur Eröffnung eines Fischerkatens für die Naturstation in Groß Schwansee, die für 2020 geplant ist.

Die Filme sollen Besuchern und Anwohnern der Ostsee Pflanzen und Tiere näherbringen. Quelle: Lena Hohls

Ohrenquallen und Wollhandkrabben

Für die Filmerin ist das Besondere, die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten und so ihr natürliches Verhalten zu sehen. „Beispielsweise können wir bestaunen, mit wie viel Leichtigkeit sich eine Ohrenqualle durch das Flachwasser bewegt oder wie mutig eine Chinesische Wollhandkrabbe einer Kamera entgegentritt“, sagt Lena Hohls. „Es ist auch ein bisschen aufregend, mittendrin im Unterwassergeschehen dabei zu sein.“

Zwischen Pflanzen tummeln sich auch Meerasseln und Jungfische. Quelle: Lena Hohls

Besonders beeindruckend findet die Naturfilmerin Seegraswiesen, die auch schon in wenigen Metern vor der Küste am Meeresgrund gedeihen. Kleine Seenadeln, Meerasseln und Jungfische haben dort ihren Lebensraum oder ihre Kinderstube. „An diesen Erlebnissen möchte ich möglichst viele Menschen teilhaben lassen. Ich freue mich, wenn ich andere genauso für das besondere Ökosystem begeistern kann, wie es mich begeistert. Denn meist wird erst das als schützenswert wahrgenommen, was wir kennen“, sagt Lena Hohls.

Bedrohtes Binnenmeer

Sie möchte mit ihrer Arbeit auch dazu einladen, sich aktiv für den Schutz der Ostsee einzusetzen. „Das kleine Binnenmeer befindet sich in keinem guten Zustand“, sagt sie. „Zum Beispiel geraten viel zu viele Nährstoffe in die Ostsee.“ Hauptverursacher dafür sei ein Düngeüberschuss auf den Feldern der industriellen Landwirtschaft. Das Übermaß an Nährstoffen steigert das Algenwachstum und das Wasser wird trüb.

„Auch ich hatte Schnorchelgänge, bei denen ich keine 50 Zentimeter weit gucken konnte“, sagt Hohls. „Trotz ruhigem Wasser ganz ohne Wellengang lag die Sichtweite unter einem Meter. Dann sind faszinierende Filmaufnahmen leider unmöglich.“

Der Nährstoffeintrag wirkt sich nicht nur auf die Sichtweite aus, sondern fördere auch das Ausbreiten sauerstoffarmer Gebiete in der Ostsee. „In sogenannten toten Zonen ist kein höheres Leben mehr möglich“, sagt Lena Hohls. „Gemeinsam können wir viel zum Meeresschutz beitragen.“ Dazu müsse das Umweltschutzbewusstsein der Menschen geweckt werden. „Ich wünsche mir, dass ich mit meiner Arbeit einen Teil dazu beitragen kann.“

Von Malte Behnk