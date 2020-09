Grevesmühlen/Wismar

Wenn im Herbst dieses Jahres die neue Office-Version auf die Rechner der Mitarbeiter der Kreisverwaltung von Nordwestmecklenburg gespielt wird, dann ist vor allem eines notwendig: Schulung. Doch die wird in diesem Jahr anders ablaufen als gewohnt. Denn anstatt die Mitarbeiter in Schulungsräumen über die neuen Funktionen und Möglichkeiten zu unterrichten, soll dies per Knopfdruck geschehen, und zwar direkt an den Arbeitsplätzen der Mitarbeiter. eLaerning heißt das Stichwort, wie das funktioniert, das hat Projektmanager Johannes Nowack, Mitarbeiter im Goedatencenter des Landkreises erklärt. Der Experte war mit seinen Kollegen, die das umfangreiche Geodatensystem des Kreises pflegen und verwalten, auf das Problem mit der Weiterbildung gestoßen. Denn immer wieder mussten sowohl die Mitarbeiter der Verwaltung als auch externe Nutzer des Geodatensystems geschult werden. „Das hat uns vor erhebliche personelle Probleme gestellt, da die Schulungen viel Zeit in Anspruch nehmen“, so der Grevesmühlener. Und deshalb haben sie sich Gedanken gemacht.

700 Kreisverwaltungsmitarbeiter haben Zugriff

Das Ergebnis sieht inzwischen so aus, dass es bereits zwei jederzeit abrufbare Schulungsvideos zum KGIS gibt, wie das Kommunale Geoinformationsdatensystem offiziell heißt, die die Nutzer jederzeit abrufen können und mit denen sie lernen, das System zu händeln. Wie notwendig das ist, das zeigen allein die Zahlen im Zusammenhang mit den Geodaten. Denn neben den 700 Kreisverwaltungsmitarbeitern, die Zugang zu dem System haben, kommen 200 Männer und Frauen in den Verwaltungen des Kreises. Plus rund 200 Bürgermeister und Gemeindevertreter, 280 Nutzer benötigen die Daten im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau, dazu kommen etwa 50 Privatleute wie zum Beispiel Landwirte und Jagdpächter, und 50 Landesbeamte, die ebenfalls Zugriff haben. „Und sie alle brauchen regelmäßig Informationen, wenn sich etwas ändert“, so Johannes Nowack. Und das können sie nun jederzeit online tun. Für konkreten Fragen stehen auch weiterhin Johannes Nowack und seine Kollegen zur Verfügung.

Anzeige

Lernkontrolle ist noch nicht abschließend geklärt

Bis Ende des Jahres sollen etwa 15 solcher Videos abrufbar sei, die sich neben den Geodaten, und Microsoft Office auch mit Arbeitsschutz, Datensicherheit und vielen anderen relevanten Themen befassen. Offen sind allerdings noch die Fragen zur sogenannten „Lernkontrolle“. Denn ob die Nutzer auch alle Details verstanden haben, lässt sich zwar anhand von Online-Tests zwar überprüfen. Ob Nordwestmecklenburg diesen Weg der Überprüfung der Effektivität der Online-Schulungen geht, steht jedoch noch nicht fest. „Das sind Fragen, mit denen wir uns noch beschäftigen“, sagt Johannes Nowack. Finanziell ist das Programm für die Umsetzung von eLearning durch eine Einsparung. Laut Verwaltung kostet die Anschaffung etwa 4800 Euro, die jährlichen Kosten werden mit 7983 Euro veranschlagt. Dafür können dann 1800 Nutzer auf die Anwendungen zugreifen.

Von Michael Prochnow