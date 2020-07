Lernen von den Profis: Fußballcamp in Grevesmühlen

Grevesmühlen

Mädchen können nicht so gut Fußball spielen wie Jungs? Pah! Den einen oder anderen Spruch musste sich Danaë Thrun schon gefallen lassen. Beirren lässt sich die Neunjährige dadurch aber nicht. Seitdem sie vier Jahre alt ist, kickt sie mit Begeisterung den Ball. „Das ist irgendwie Familientradition“, meint sie. Ihr Uropa, ihr Opa und auch ihr Vater spielten Fußball. Letztgenannter hat als Trainer beim Grevesmühlener FC (GFC) sogar wertvolle Tipps parat, die Danaë gekonnt umsetzt. Da macht sie manchem Jungen sogar etwas vor.

Danaë Thrun (9): "Man gewinnt und man verliert im Fußball, aber immer im Team." Quelle: Jana Franke

Noch mehr Tricks lernt sie nun bis Donnerstag im Camp der FC Hansa-Fußballschule auf dem Tannenbergsportplatz in Grevesmühlen. Das zählt 38 Teilnehmer im Alter von sechs bis 14 Jahre. Geplant ist es schon seit geraumer Zeit gewesen. Mit großer Hoffnung hatten der Leiter der Fußballschule, Markus Sonntag, und der Präsident des organisierenden Grevesmühlener FC, Klaus Welzer, auf die fortwährenden Lockerungen in der Coronakrise geschaut. Umso größer war die Freude, als es am 16. Juni hieß, dass Kontaktsportarten wie Fußball wieder stattfinden dürfen.

38 Teilnehmer im Alter von sechs bis 14 Jahre zählt das Fußballcamp des FC Hansa Rostock auf dem Tannenbergsportplatz in Grevesmühlen. Quelle: privat

Erstmals in Grevesmühlen

Der FC Hansa ist erstmals mit seiner Fußballschule in Grevesmühlen. „Vor drei Jahren hatten wir den HSV vor Ort, nun wollten wir aber lieber mit einem regionalen Verein zusammenarbeiten“, erklärt Klaus Welzer. Seit Montag lernen die Kids aus vielen Teilen Nordwestmecklenburgs von Profis. Eingeteilt sind sie in vier Gruppen. Jede hat einen persönlichen Trainer und Betreuer.

„In erster Linie kommt es uns darauf an, dass wir die Kinder für Fußball begeistern und das Ferienprogramm bereichern“, erklärt der Leiter der Fußballschule, Markus Sonntag. Techniktraining. Athletiktraining. Kleine Wettbewerbe. Langweilig wird es keinesfalls. Das kann Julius Danker bestätigen. „Ohne die Fußballschule hätte ich mich jetzt wahrscheinlich gelangweilt“, so der Zehnjährige, der erst seit einem Jahr Fußball spielt. Unter anderem strebt er in dieser Woche das DFB-Abzeichen an, für das er mehrere Aufgaben im Parcours bestehen muss.

Julius Danker (10) hat Spaß im Camp. "Ansonsten würde ich mich jetzt wahrscheinlich langweilen." Quelle: Jana Franke

Anmeldungen für Boltenhagen möglich

Nicht alle Teilnehmer gehören einem Fußballverein an. „Das ist keine Voraussetzung für die Teilnahme“, betont Markus Sonntag. „Wir sind mit der Fußballschule in ganz Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. Auf die Sommerferien gerechnet veranstalten wir 19, auf das Jahr gerechnet etwa 30.“ Auch Boltenhagen wird vom 27. bis 30. Juli eine Station sein. Dafür sind über die Homepage (www.fc-hansa-fussballschule.de) noch Anmeldungen möglich. Eine weitere Woche ist vom 5. bis 8. Oktober in Testorf bei Upahl geplant.

Und was die Mädchen betrifft – in Grevesmühlen bilden Danaë Thrun und Tabea Heller (13) die Ausnahme. Sie sind die einzigen weiblichen Teilnehmer. Interesse ist allerdings da. „Über reine Mädchen-Camps haben wir bereits nachgedacht. Vielleicht werden wir das in der Zukunft realisieren“, blickt Markus Sonntag voraus.

Spielt seit fast zwei Jahren Fußball, und das mit großer Begeisterung: Tabea Heller (13) vom Grevesmühlener FC. Quelle: Jana Franke

Tabea weiß, was sie will. Und dabei ist es ihr auch egal, in dieser Woche inmitten von Jungs zu sein. „Wir verstehen uns alle super. Mein Traum ist es, im Profibereich zu spielen. Vorstellen könnte ich es mir“, erklärt sie. Vor zwei Jahren ist die Gymnasiastin eher durch Zufall zum Fußball gekommen. Zunächst begleitete sie ihre beste Freundin Alissa Linde-Mazjie nur zu Spielen, bis sie selbst Stollen anzog und nun beim GFC spielt. Der Profibereich muss kein Traum bleiben. „Sie ist wirklich gut“, lobt GFC-Präsident Klaus Welzer. Und Markus Sonntag weiß von einer Camp-Teilnehmerin in Zingst zu berichten. „Sie müsste heute um die 15 Jahre sein und spielt im Jugendbereich von RB Leipzig.“ Und wohin würde Tabea gehen? „Den FC Hansa finde ich schon cool.“ Na dann!

