Leser warnen: Wird Boltenhagen zum zweiten Ischgl?

Besucheransturm auf Boltenhagen, spätestens seit dem vergangenen Wochenende sind die Betten im Ostseebad nahezu vollständig belegt, dementsprechend voll war es. Die Redaktion fragte die Leser, wie sie die Situation empfunden haben.

Reinhard Wnendt aus Boltenhagen (71) hat dazu geschrieben: Ich bin im Januar aus gesundheitlichen Gründen nach Boltenhagen umgezogen. Mit dem in Vor-Corona-Zeiten gefassten Entschluss zum Umzug hatte ich verschiedenerlei Erwartungen in Sachen Freizeitgestaltung und Reisen verbunden. Es ist aber so gut wie alles anders gekommen. Jedenfalls bin ich fast täglich zu Fuß oder im Auto im Nahbereich unterwegs.

Corona-Regeln werden kaum eingehalten

Mein Resümee vorab: Die Corona-Regeln werden in Boltenhagen seitens der Gäste kaum eingehalten. Restaurants, Eisdielen usw. beachten sie im Großen und Ganzen schon. Eine Einhaltung wird nicht durchgesetzt ... laissez-faire. Beispiel: Am Freitagabend war die Seebrücke brechend voll. Mindestabstände wurden/konnten nicht eingehalten werden. Das Gehen auf der rechten Seite wurde von vielen Ignoranten unmöglich gemacht. Mund-/Nasen-Schutz trugen in dieser Situation nur die Wenigsten – ich schätze mal einer von 200 vielleicht.

Keine Security an der Beach Lounge

An der Beach-Lounge war es brechend voll. Das Personal trug den Mund-/Nase-Schutz, die Gäste nur in Einzelfällen. An der Getränkeausgabe standen 10 bis 12 Gäste dicht an dicht – zwei Personen hatten den Schutz um. Security gab es dort nicht. Wir haben diesen Bereich schnell verlassen, es war uns als Angehörigen einer Risikogruppe einfach zu gefährlich dort.

Nach unseren Beobachtungen werden nicht in allen Restaurants, Eisdielen usw. zu allen Zeiten und auch nicht vom gesamten Personal Mund-/Nase-Schutz getragen. Insbesondere, wenn die betreffende Person eine Leitungsaufgabe dort hat, man scheint sich einzubilden, dass mit der Leitungsfunktion eine Immunität verbunden sei. Ich bitte um Verständnis, dass ich auf die Nennung von Namen verzichte.

Auch haben wir beobachtet, dass bei Musikveranstaltungen auf der Festwiese hinterm Kurhaus im abgegrenzten Bereich die Corona-Regeln eingehalten werden, aber die überwiegende Zahl des Publikums befindet sich außerhalb und dort steht man überwiegend dicht an dicht und ohne jeglichen Schutz.

Meiden den Kurpark und den Seebrückenbereich

Die Zustände am Freitagabend haben uns so erschreckt, dass wir seitdem nicht mehr in den Brücken- bzw. Kurparkbereich gegangen sind. Wenn hier nicht seitens der Behörden eingegriffen wird, dann besteht die große Gefahr, dass sich Boltenhagen zu einem Hotspot wie Ischgl in Tirol entwickelt. Das Boltenhagener Publikum führt sich zwar nicht so auf wie es seinesgleichen auf Mallorca getan hat, aber das dortige Dicht-beieinander-sein, das gibt es auch hier.

Sarkastisch möchte ich formulieren, dass eventuelle Corona-Übertragungen in Boltenhagen den verantwortlichen Behörden egal sein können, da solche Fälle dort gezählt werden, wo die erkrankte Person ihren Hauptwohnsitz hat und nicht dort, wo die Ansteckung erfolgt ist.

