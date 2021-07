Miro Zahra lebt in Plüschow. Die Künstlerin, die auch in der Partei „Die Grünen“ in Nordwestmecklenburg engagiert ist, hat den OZ-Artikel über den ehemaligen Biologie-Lehrer Joachim Schünemann aus ihrem Nachbardorf Friedrichshagen und seinen Sorgen um das Verschwinden der Schmetterlinge gelesen. Sie fordert eine komplette Systemumstellung.