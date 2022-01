Grevesmühlen/Boltenhagen

Der Auftakt der Coronaproteste am Montag mit insgesamt 17 Männer und Frauen in Grevesmühlen hat zahlreiche Reaktionen hervorgerufen.

„Als ich den Artikel las, konnte ich nicht glauben, welche Bühne hier 17 Menschen geboten wird. Sie sind unter anderem vorbestraft, erkennen diesen Staat und die Gesetze nicht an. Auch wenn es Demos in Rostock und anderen Städten gibt, man sollte nicht vergessen, diese Menschen sind höchstens 25 Prozent der Bevölkerung. Man hört und liest aber jeden Tag, als ob es sich um die Mehrheit der Bevölkerung handelt. Dem ist nicht so. Es wird viel zu wenig über die Impfwilligen geschrieben. Hunderte haben am Ostermontag 2021 fünf Stunden in Schnee und Regen gestanden, um ihre erste Impfung zu erhalten. Dabei waren viele ältere und gehbehinderte Menschen.

Wir haben Kinder in Australien, die hatten in Melbourne den längsten Lockdown der Welt. Die bezahlen für einen Schnelltest umgerechnet 6 Euro. Die können nur müde lächeln über die jammernden Deutschen. Wenn ich diesen Staat nicht mag, dann kann ich, im Gegensatz zur DDR, dieses Land in alle Richtungen verlassen.

Auch in meinem Bekanntenkreis tauchten über WhatsApp solche Losungen und angebliche Laborberichte auf. Wenn man nur ein bisschen sucht, dann kann man diesen „Mist“ widerlegen. Ich bin der Meinung, wenn von Anfang an mehr durchgegriffen worden wäre, dann hätten wir die Pandemie schon hinter uns. Immer wieder nach Urlaubslockerungen oder Großveranstaltungen steigen die Inzidenzen.

Dann werden wieder Hotels und Geschäfte geschlossen. Wir reden hier nicht von Pillepalle, hier sterben jeden Tag Menschen, über 30 000 im vergangenen Jahr. Jeden Tag arbeitet das Pflegepersonal an der Belastungsgrenze und müssen wieder Geschäfte, Hotels und dergleichen geschlossen werden. Endlich mal Mut zum Durchgreifen. Lassen wir uns doch nicht auf der Nase herumtanzen. Jetzt benutzt man noch Kinder, um seinen eigenen politischen Willen kundzutun. Selbst eine Wirtschaftsjuristin vergleicht die Impfpflicht mit der Ausgrenzung der Juden. Das ist doch krank. Das sind Beispiele, wo ich mich frage, was lehrt man in der Schule? Ich würde gern an einer Gegendemo teilnehmen, um zu zeigen, da sind noch Menschen, die haben eine andere Meinung. Da wäre ich aber nicht besser, als die Querdenker. Ich vermeide Kontakte, auch aus Respekt vor meinen Mitmenschen.“

Martina-Illona Bohmann, Boltenhagen

Von OZ