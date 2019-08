Schönberg

OZ-Leser Klaus-Peter Räsenhöft hat den besonderen Moment festgehalten: In 130 Metern Höhe wird das erste Maschinenhaus für neue Windenergieanlagen nahe Schönberg montiert. In dem tonnenschweren Teil, auch „ Gondel“ genannt, befindet sich ein Generator, der die Bewegungsenergie des Windrades in elektrische Energie umwandelt. Möglich sind bis zu 2,4 Megawatt.

Die getriebelose Anlage des Typs Enercon E 92 ist für mittlere Windbedingungen ausgelegt. Der Jahresertrag ist je nach durchschnittlicher Windgeschwindigkeit sehr unterschiedlich. Er liegt nach Angaben des Herstellers zwischen 3800 Megawattstunden und knapp über 10 000 Mega­watt­stunden. Der maximale Schallleistungspegel beträgt 105 dB (A). Das entspricht dem Lärm eines Formel-1-Wagens in 30 Metern Entfernung.

Nahe Schönberg und dem Ortsteil Sabow treibt die Baywa r.e. Wind GmbH den Bau von acht Anlagen voran. Sie sollen nach Angaben der Investors Ende dieses Jahres in Betrieb gehen.

Von Jürgen Lenz