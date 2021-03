Boltenhagen

Zur aktuellen Entwicklung auf der Baustelle Dünenpromenade äußert sich die ehemalige Bürgermeisterin des Ostseebades, Christiane Meier:

Bereits in meiner Zeit als Gemeindevertreterin (2015 bis 2019) habe ich mich immer für den Bau der Dünenpromenade eingesetzt und war ein absoluter Befürworter. Es sollte eine besonders schöne Sache und eine Attraktion für unser Ostseebad werden. Auch zur Verkehrsberuhigung zwischen Fußgängern und Radfahrern sollte sie beitragen.

Unverständnis für Bürgerbegehren

Völliges Unverständnis hatte ich für eine Aktion, in der ein Bürgerbegehren gefordert wurde. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Äußerung von Herrn Lehmann, dass ein solches Bauwerk unseren Ort verunstalten würde. Heute muss ich ihm leider Recht geben. Mit großem Entsetzen habe ich nun gesehen, dass zum Beispiel an den Strandzugängen eine relativ große Fläche gepflastert wurde, um außer den Fahrradständern, die hässlichsten Müllcontainer, die es gibt (man findet diese in Gewerbegebieten), aufzustellen. Warum werden nicht die an der Mittelpromenade genutzten Modelle verwendet?

Jetzt wurde eigens für die Dünenpromenade ein externer Berater bzw. Beauftragter eingestellt. Hat der sich je mit der Geschichte Boltenhagens und mit der Bedeutung der Dünenpromenade befasst? Ist ihm eigentlich bewusst, in welch sensiblem Bereich wir uns da befinden? Was wird mit solchen Planungen, bzw. jetzt schon Ausführungen, unserem Ortsbild angetan? In der Vergangenheit wurde immer auf Ästhetik geachtet und versucht, den Charme unseres Ortes zu erhalten und zu verbessern. Auf Kleinigkeiten wurde geschaut und jedes Detail musste stimmen und passen. Ist das jetzt den Entscheidungsträgern alles egal?

Stahlstützen statt Holzpoller

Die zunächst gewollten Holzpoller wurden durch monströse Stahlstützen ausgetauscht. Das ganze Bauwerk sieht von der Konstruktion her aus, als sollten Schwerlasttransporte darauf fahren können. Warum ist die gesamte Anlage jetzt dichter an der Strandpromenade oder täuscht das nur? Herr Schmiedeberg hat sich als Bürgermeister stark für die Umverlegung der DLRG – Häuser auf die Strandseite der Promenade eingesetzt. Jetzt sind die Rettungsschwimmer um die Breite der Anlage dichter am Geschehen! Warum tat er das nicht für eine Holzkonstruktion und für einen Standort etwas weiter von der Strandpromenade entfernt?

Warum wird ein Vorschlag von Mirko Klein zur Abänderung dieser furchtbaren Container und Pflasterungen (hier könnte durchaus Holz verwendet werden) einfach übergangen? Die nun aufgestellten Häuschen sind an Hässlichkeit ja auch nicht zu überbieten. Manch ein Unterstand für Pferde sieht besser aus. Zwar sind sie noch nicht fertig, aber die „Architektur“ wird sich nicht ändern.

Die Gemeindevertretung bis 2019 hätte besser aufpassen und prüfen müssen, doch das jetzige Gremium könnte noch schwerwiegende Fehler, die dem Ortsbild sehr schaden, verhindern.

Von Michael Prochnow